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Así está el cuadro femenino de semifinales del US Open 2026

Aryna Sabalenka y Jessica Pegula se impusieron en los dos primeros encuentros y están entre las cuatro mejores; la instancia se cerrará el miércoles

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Aryna Sabalenka le ganó un partidazo a Linda Noskova y avanzó a semifinales del US Open 2026
Aryna Sabalenka le ganó un partidazo a Linda Noskova y avanzó a semifinales del US Open 2026AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Comenzaron este martes los cuartos de final del US Open 2026 para la rama femenina, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y se definieron las dos primeras semifinalistas: Aryna Sabalenka (1ª) y Jessica Pegula (3ª).

La bielorrusa le ganó un partidazo a la checa Linda Noskova (6ª) por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7) mientras que la estadounidense superó su compatriota a Emma Navarro (26ª) por 3-6, 6-4 y 6-3. Ambas tuvieron que batallar más de dos horas y se enfrentarán en la próxima instancia.

Los juegos del sector inferior del cuadro tendrán lugar este miércoles en el estadio Arthur Ashe y serán Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª) y la china Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª). La kazaja persigue superar a Sabalenka en la cima del ranking de la WTA, para lo que necesita vencer a la asiática en su próximo compromiso sin importar lo que haga la actual número 1 en el certamen.

Cronograma y resultados de cuartos de final del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Aryna Sabalenka (1ª) a Linda Noskova (6ª) por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (7).
  • Jessica Pegula (3ª) a Emma Navarro (26ª) por 3-6, 6-4 y 6-3.
  • Mirra Andreeva (5ª) vs. Coco Gauff (4ª) - Miércoles 9 de septiembre a las 13.30 en el Arthur Ashe.
  • Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª) - Miércoles 9 de septiembre a las 12.30 en el Arthur Ashe.

Semifinales del US Open femenino

  • Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (3ª).
  • Mirra Andreeva (5ª) o Coco Gauff (4ª) vs. Qinwen Zheng (Q) vs. Elena Rybakina (2ª).
El cuadro del US Open femenino, con dos semifinalisas confirmadas
El cuadro del US Open femenino, con dos semifinalisas confirmadas

Todos los partidos del US Open 2026 se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del US Open

  • Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
  • Helen Wills (Estados Unidos) - 7
  • Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (República Checa) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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