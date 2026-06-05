Así quedó conformada la final de Roland Garros 2026

Este viernes se cerraron las semifinales del certamen individual masculino de Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Alexander Zverev y Flavio Cobolli, que se metió en la definición por abandono de Matteo Arnaldi. El partido se disputa este domingo a las 10 (horario argentino) en el Court Philippe Chatrier del Stade Roland Garros, con transmisión de Disney+ Premium y alguna de las señales de ESPN.

El primero en consolidarse como uno de los dos mejores de esta edición fue el alemán Zverev (3° del ranking ATP), quien cumplió con su condición de favorito y derrotó al checo Jakub Mensik (27°) por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. Es el máximo candidato a quedarse con el título ante la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), bicampeón en ejercicio, y las eliminaciones inesperadas y tempraneras del italiano Jannik Sinner (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°). ‘Sascha’ tiene una oportunidad de oro para ganar el primer Grand Slam de su carrera tras los intentos fallidos en las finales de US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025.

El alemán Alexander Zverev festeja luego de derrotar al checo Jakub Mensik, en la primera semifinal de Roland Garros ALAIN JOCARD - AFP

Luego, el italiano Cobolli (14°) se aseguró un lugar en la próxima ronda sin jugar. Su compatriota, Arnaldi (104°), la gran revelación de esta edición, no se presentó por una “enfermedad viral”. Así lo informó la organización del Abierto de Francia a través de sus redes sociales. “Es difícil estar acá. No es lo que quería hacer. Pero anoche empecé a sentirme mal. Ayer me sentía bien. Vine a entrenar e hice todo lo que tenía que hacer. Me sentía bien. Cené. Empecé a sentirme regular del estómago. Pensé: ‘Bueno, no digerí bien’. Me desperté a la 1 de la madrugada y empecé a vomitar. No me sentía nada bien y, entonces, intenté dormir”, explicó Arnaldi.

Y agregó: “No pude dormir nada. A las 6 o 7 de la mañana volví a vomitar. Esta vez fue bastante fuerte. Llamamos al médico: vino y me dio un remedio. Esperaba que fuera algo de la cena o algo así. Durante todo el día no pude comer. Cada vez que comía o bebía algo, tenía que ir al baño. Así que es duro. Es duro. Para cómo fue el torneo, para las horas que pasé en la cancha, en realidad me sentía muy bien”, se lamentó. Así, Cobolli disputará su primera final de Grand Slam.

Matteo Arnaldi dio una conferencia de prensa para explicar su abandono en la semifinal JULIEN DE ROSA - AFP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda : 6-3, 6-4 y 6-2 al francés Benjamin Bonzi (95°)

: 6-3, 6-4 y 6-2 al francés Benjamin Bonzi (95°) Segunda ronda : 6-4, 6-2 y 6-2 al checo Tomas Machac (43°)

: 6-4, 6-2 y 6-2 al checo Tomas Machac (43°) Tercera ronda : 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 al francés Quentin Halys (90°)

: 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 al francés Quentin Halys (90°) Octavos de final : 7-6 (3), 6-4 y 6-1 al neerlandés Jesper de Jong (106°)

: 7-6 (3), 6-4 y 6-1 al neerlandés Jesper de Jong (106°) Cuartos de final : 7-6 (3), 6-1 y 6-3 al español Rafael Jódar (29°)

: 7-6 (3), 6-1 y 6-3 al español Rafael Jódar (29°) Semifinal: 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°)

El camino de Cobolli hacia la final