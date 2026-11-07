Así quedó conformada la final del Masters 1000 de París 2026

Este sábado se disputaron las semifinales del Masters 1000 de París 2026 y, de esta manera, se definieron los dos tenistas que este domingo pelearán por el título: Carlos Alcaraz y Ben Shelton. La definición del último certamen de esta categoría en la temporada se llevará a cabo en el París La Défense Arena, desde las 11 de la Argentina y con televisación en vivo de ESPN o vía streaming en Disney+ Premium.

El primero en meterse en la definición fue el estadounidense Shelton (4° del ranking ATP), quien dejó en el camino al francés Luca Van Assche (47°), la gran revelación de esta edición, por 5-7, 6-3 y 6-4. Shelton ganó dos Masters 1000 en su corta carrera, Toronto 2025 y Montreal 2026, y quiere conseguir el tercero en la capital francesa.

Carlos Alcaraz no ganó nunca el Masters 1000 de París e irá por ello este domingo DIMITAR DILKOFF - AFP

Posteriormente, el español Alcaraz (3°) superó al noruego Ruud (23°) por doble 6-4 y volvió a meterse entre los cuatro mejores de un Masters 1000. Ante la ausencia de Jannik Sinner por lesión y las eliminaciones tempraneras de Djokovic y Alexander Zverev, el nuevo N° 1 del mundo, es el máximo favorito al título. De consagrarse, ganará su noveno certamen de esta categoría y, a su vez, el primero en París.

El estadounidense Ben Shelton intentará quedarse con la final ante Carlos Alcaraz DAMIEN MEYER - AFP

El historial entre Alcaraz y Shelton está 3 a 1 para el español, pero el único encuentro que jugaron este año fue un partidazo que correspondió a los cuartos de final del US Open y que quedó en favor del local por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta este domingo 8 de noviembre en París La Défense Arena. Los partidos más destacados, como el de este domingo, se pudieron ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan Premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Carlitos Alcaraz recuperó la sonrisa en París y este domingo va por un nuevo título DIMITAR DILKOFF - AFP

Máximos ganadores del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres

Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos

*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica en la rodilla derecha).

Novak Djokovic es el máximo ganador del Masters 1000 de París JULIEN DE ROSA - AFP

Están los ocho de las Finales

Con los torneos de esta semana quedaron definidos los ocho lugares para las Finales ATP, el torneo de “Maestros”, con los cuatro mejores de l temporada.

Después de que Carlos Alcaraz se hiciera de su boleto el viernes, hizo lo propio su compatriota español Rafael Jodar. De esta manera, ambos tenistas se unieron a la lista que ya tenía al flamante N° 1 del mundo, el alemán Alex Zverev, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe.

Alexander Zverev cerrará el año como N° 1 del mundo, rango que lucirá en el ATP Finals Helmut Fohringer - APA DPA

Entre ellos, solo dos saben lo que es ser campeones del último certamen del año: Zverev ganó en 2018 y 2021 y Medvedev en 2020. La edición de 2026 iniciará el próximo 15 noviembre y se extenderá hasta el 22 de noviembre en Turín, Italia.

A su vez, Cobolli, Fils, Tiafoe y Jodar serán debutantes.