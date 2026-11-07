Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de París 2026

Este viernes se disputaron los cuartos de final del Masters 1000 de Paris 2026 y, de esta manera, se definieron los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud y Luca Van Assche vs. Ben Shelton. Ambos se llevarán a cabo este sábado en Paris La Défense Arena y los ganadores avanzarán a la final, programada para este domingo 8 de noviembre.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del último certamen de esta categoría de la temporada masculina fue el estadounidense Shelton (4° del ranking ATP), quien dejó en el camino a su compatriota Tommy Paul (14°) por 6-4, 4-6 y 6-3. Ganó dos Masters 1000 en su corta carrera, Toronto 2025 y Montreal 2026, y quiere conseguir el tercero en la capital francesa.

Ben Shelton quiere meterse en una nueva final de Masters 1000 en un gran año para él Emma Da Silva - AP

Luego llegó el turno del francés Van Assche (47°), la gran revelación de esta edición, quien eliminó al australiano Rinky Hijikata (83°), verdugo de Novak Djokovic (11°) y de Tomás Etcheverry (31°), por 6-4, 6-7 (4) y 7-5. Ganó apenas un título ATP, el 250 de Estoril de este año, por lo que buscará meterse en la final más importante desde que comenzó a pisar una cancha de tenis.

Posteriormente, el español Alcaraz (3°), superó al norteamericano Taylor Fritz (12°) en el mejor partido de lo que va del torneo. Se impuso por 6-7 (10), 7-5 y 6-3, y volvió a meterse entre los cuatro mejores de un Masters 1000. Ante la ausencia de Jannik Sinner por lesión y las eliminaciones tempraneras de Djokovic y Alexander Zverev, es el máximo favorito al título. De consagrarse, ganará su noveno certamen de esta categoría y, a su vez, el primero en París.

Carlos Alcaraz, gigante: el español se metió por primera vez en las semifinales del París Open DIMITAR DILKOFF - AFP

Por último, el noruego Ruud (23°), eliminó sin inconvenientes al portugués Nuno Borges (49°) por 7-6 (5) y 6-4. Nunca había superado los cuartos de final del París Open, por lo que mantiene viva la ilusión de meterse en la definición por primera vez. En caso de levantar el trofeo, ganará el segundo Masters 1000 de su carrera tras la coronación en Madrid 2025 (perdió las finales de Miami 2022, Montecarlo 2024 y Roma 2026).

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta este domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres

Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos

*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica en la rodilla derecha).