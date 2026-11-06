Carlos Alcaraz salvó dos match-points y pasó a las semifinales del Masters 1000 de de París

Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo, se impuso el viernes en un emocionante partido al estadounidense Taylor Fritz (12º) en los cuartos de final del Masters 1000 de París, un torneo que el español busca ganar por primera vez.

En un duelo vibrante y con gran juego por parte de ambos tenistas, el murciano terminó imponiéndose por 6-7 (10-12), 7-5 y 6-3, después de haber salvado dos puntos de partido, ya que estuvo set abajo y 3-5 en el segundo set. La derrota de Fritz, por otro lado, le abrió las puertas al Masters de fin de temporada a otro tenista español, Rafa Jódar.

Alcaraz, de 22 años, se enfrentará el sábado con el ganador del cruce de cuartos de final con el noruego Casper Ruud (23º), que en el último duelo de la jornada venció al lucky loser portugués Nuno Borges (49º) por 7-6 (7-5) y 6-4.

El revés de dos manos de Carlos Alcaraz en acción en el court central en La Défense Thibault Camus - AP

Hasta ahora, el murciano nunca había pasado de los cuartos de final en París, donde apenas había tenido éxito desde sus inicios en este torneo indoor en 2021.

En el primer set, Fritz y Alcaraz protagonizaron un magnífico duelo que se decidió en un interminable tie-break, en el que ambos jugadores dispusieron de tres bolas de set cada uno, antes de que el español cediera por un error no forzado.

Imperial al servicio una vez más, Fritz siguió atacando el saque de Alcaraz, que se defendió con uñas y dientes antes de sucumbir por otro error no forzado.

El festejo de Carlitos Alcaraz después de un triunfo ajustado (AP Photo/Thibault Camus) Thibault Camus - AP

Pero, como tantas veces, el español dio rienda suelta a su magia. Salvó una primera bola de partido cuando estaba 3-5, y otra en el game siguiente, incluido el punto más espectacular del torneo, al devolver una volea abierta a la carrera, con una dejada cruzada a contrapié. Fritz sólo pudo sonreír ante semejante obra de arte, que levantó al público en el court central.

El español luego recuperó por fin el break de desventaja gracias a un error no forzado de Fritz. Sin primera bola, este último acabó regalando el segundo set a Alcaraz y, aturdido por esta masterclass, ya no se recuperó. El siete veces campeón de Grand Slam, por su parte, solo necesitó una bola de partido para sellar el pase a semifinales.

¡¡¡NO PUEDE SER EL PUNTO QUE LE GANÓ ALCARAZ A FRITZ!!! 🤯🔥



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Cartel de Masters ATP completo

“¿Si me he visto perdido? ¿Si me he visto que podía remontar? Ambas cosas”, confesó Alcaraz en zona mixta.

“No te voy a engañar, al final con 5-3, varias bolas de partido al resto él, que estaba restando muy bien... Estaba jugando muy bien desde el fondo de la pista, luego ese 5-4, varias bolas que he salvado con varios ‘passings’, con varios golpes impresionantes”, analizó el número 3 del ranking.

“He jugado un buen tenis cuando tenía que hacerlo”, concluyó el español, después de un partido de casi tres horas en el pabellón Plenitude Arena de París, en La Défense.

Con esta derrota, Fritz queda ahora fuera de la lucha por el Masters de final de temporada en Turín (15-22 de noviembre), ya que debía alcanzar las semifinales para superar al español Rafael Jódar, 9º en la Race y último clasificado (en ausencia de Sinner, lesionado).

Ya se conocen todos los clasificados para la cita turinesa, puesto que el estadounidense Frances Tiafoe, octavo en la Race y eliminado en segunda ronda en París, obtuvo su boleto para Turín gracias a la derrota de su compatriota Tommy Paul, superado por Ben Shelton (4º) en el primer partido del día.

En su primera semifinal en París, el finalista del último US Open se enfrentará el sábado al francés Luca Van Assche (47º), que derrotó al australiano Rinky Hijikata (83º y procedente de la fase de clasificación), por 6-4, 6-7 (4-7) y 7-5 en 2 horas 45 minutos.