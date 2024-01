escuchar

Este viernes concluyeron las semifinales del Australian Open 2024 y, de esta manera, ya se conocen a los dos finalistas con una gran sorpresa: Novak Djokovic no disputará el partido por primera vez en las últimas cinco ediciones (a excepción de 2022, cuando no fue parte del torneo por negarse a vacunarse contra el Covid-19). La definición será entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev, N°4 y N°3 del ranking ATP, respetivamente. El encuentro se disputará este domingo, con transmisión de ESPN 2 y Star+.

El joven italiano, el tenista de la nueva generación que quizá hoy en día atraviese el mejor presente, viene de una proeza enorme. Eliminó en la instancia de los cuatro mejores al N°1 del mundo, quien a su vez es el máximo ganador de Grand Slams de la historia y el que más veces gritó campeón en Melbourne por amplia diferencia (consiguió 10 títulos y supera por cuatro a Roger Federer y Roy Emerson). Además, ‘Nole’ no perdía en el primer grande de la temporada desde hacía 2.195 días y tenía un récord de 11-0 en semifinales de dicho torneo. Pero a Sinner no le importó: lo vapuleó en cuatro sets con una actuación histórica: fue 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3.

Jannik Sinner fue mucho más que Novak Djokovic y se metió en la final del Australian Open WILLIAM WEST - AFP

El tenista ruso, por su parte, derrotó en semifinales a Alexander Zverev por 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3, en otro duelo maratónico. Persigue su segundo Grand Slam tras la coronación en el US Open 2021 y, a su vez, su primer título en Australia luego de las finales perdidas en 2021 y 2022 frente a Djokovic y Rafael Nadal, respectivamente. “Estaba un poquito perdido después de perder los dos primeros sets. Pero me dije que si quedaba eliminado lo haría estando orgulloso. Así que me propuse pelear. Y gané. Estoy orgulloso”, señaló al término del encuentro.

El camino de Sinner hacia la final

Primera ronda: 6-4, 7-5 y 6-3 a Botic van de Zandschulp (Países Bajos - 59°).

Segunda ronda: 6-2, 6-2 y 6-2 a Jesper de Jong (Países Bajos - 161°).

Tercera ronda: 6-0, 6-1 y 6-3 a Sebastián Báez (Argentina - 29°).

Octavos de final: 6-4, 7-5 y 6-3 a Karen Khachanov (Rusia - 15°).

Cuartos de final: 6-4, 7-6 (5) y 6-3 a Andrey Rublev (Rusia - 5°).

Semifinal: 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3 a Novak Djokovic (Serbia - 1°).

El camino de Medvedev hacia la final

Primera ronda: 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y abandono a Terence Atmane (Francia - 144°).

Segunda ronda: 3-6, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (1) y 6-0 a Emil Ruusuvuori (Finlandia - 53°).

Tercera ronda: 6-3, 6-4 y 6-3 a Félix Auger-Aliassime (Canadá - 30°).

Octavos de final: 6-3, 7-6 (4), 5-7 y 6-1 a Nuno Borges (Portugal - 69°).

Cuartos de final: 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 a Hubert Kurkacz (Polonia - 9°).

Semifinal: 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3 a Alexander Zverev (Alemania - 6°).

Los máximos ganadores del Australian Open

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.