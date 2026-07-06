Así quedó el cuadro de cuartos de final de Wimbledon 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Jannik Sinner, Jan-Lennard Struff, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Flavio Cobolli, Arthur Fery y Taylor Fritz ya están entre los ocho mejores; Alexander Zverev, a un paso
- 3 minutos de lectura'
Este lunes finalizaron (casi por completo) los octavos de final del certamen individual masculino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidos siete de los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff, Félix Auger-Aliassime vs. Novak Djokovic, Flavio Cobolli vs. Arthur Fery y Taylor Fritz ante el ganador del partido entre Jiri Lehecka y Alexander Zverev que quedó interrumpido en el tercer set. Los partidos se llevarán a cabo entre este martes y miércoles con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.
El italiano Sinner (N° 1 del ranking ATP y campeón en ejercicio) dejó en el camino al japonés Shintaro Mochizuki (151°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El alemán Struff (74°) eliminó al polaco Hubert Hurkacz (96°) por abandono mientras estaba en ventaja por 3-6, 6-7 (5), 7-6 (2), 7-5 y 4-2. El canadiense Auger-Aliassime (4°) ganó un partido de alto vuelo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 4-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1. El serbio Djokovic (8°) le ganó al ruso Roman Safiullin (132°) por 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3.
El italiano Cobolli (10°), reciente subcampeón de Wimbledon, dejó fuera de competencia al australiano Álex De Miñaur (6°) por 7-5, 7-6 (4) y 6-3. El británico Fery (114°), la gran revelación de esta edición, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (146°) por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (7). El estadounidense Fritz (7°) venció al kazajo Alexander Bublik (11°) por 7-6 (1), 6-4 y 6-4. Por último, el partido entre Lehecka y Zverev quedó interrumpido en el tercer set, cuando el alemán se imponía por 6-5, 7-5 y 3-3. ¿El motivo? La reglamentación que prohíbe que en Wimbledon se siga jugando más allá de las 23 de la hora local. El juego continuará este martes desde las 9 de la Argentina.
Cronograma de cuartos de final
- Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff - Martes 7 de julio a las 9.
- Félix Auger-Aliassime vs. Novak Djokovic - Martes 7 de julio a las 10.40.
- Flavio Cobolli vs. Arthur Fery - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.
- Taylor Fritz vs. Jiri Lehecka o Alexander Zverev - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online Wimbledon 2026
Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Wimbledon
- Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete
- Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco
- Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro
- John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres
Otras noticias de Wimbledon
La TV del martes. Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial, los Pumitas ante Inglaterra y Wimbledon
Definido. Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final de Wimbledon 2026
La TV del lunes. Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica, por los octavos del Mundial, y el tenis en Wimbledon
- 1
El museo donde Wimbledon guarda sus tesoros: las zapatillas de Nadal, el saco de Federer y 15.000 libros sobre el tenis de todas las épocas
- 2
Novak Djokovic venció a Roman Safiullin y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon por 17a vez
- 3
Naomi Osaka derrotó a la N° 1 Aryna Sabalenka y alcanzó sus primeros cuartos de final en Wimbledon
- 4
Wimbledon Village, el barrio que se viste de tenis antes del All England