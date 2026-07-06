Así quedó el cuadro de cuartos de final de Wimbledon 2026

Este lunes finalizaron (casi por completo) los octavos de final del certamen individual masculino de Wimbledon 2026 y, de esta manera, quedaron definidos siete de los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff, Félix Auger-Aliassime vs. Novak Djokovic, Flavio Cobolli vs. Arthur Fery y Taylor Fritz ante el ganador del partido entre Jiri Lehecka y Alexander Zverev que quedó interrumpido en el tercer set. Los partidos se llevarán a cabo entre este martes y miércoles con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

El italiano Sinner (N° 1 del ranking ATP y campeón en ejercicio) dejó en el camino al japonés Shintaro Mochizuki (151°) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El alemán Struff (74°) eliminó al polaco Hubert Hurkacz (96°) por abandono mientras estaba en ventaja por 3-6, 6-7 (5), 7-6 (2), 7-5 y 4-2. El canadiense Auger-Aliassime (4°) ganó un partido de alto vuelo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 4-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1. El serbio Djokovic (8°) le ganó al ruso Roman Safiullin (132°) por 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3.

El serbio Novak Djokovic quiere volver a ganar un Grand Slam, algo que no consigue desde 2023 Brian Inganga - AP

El italiano Cobolli (10°), reciente subcampeón de Wimbledon, dejó fuera de competencia al australiano Álex De Miñaur (6°) por 7-5, 7-6 (4) y 6-3. El británico Fery (114°), la gran revelación de esta edición, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (146°) por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (7). El estadounidense Fritz (7°) venció al kazajo Alexander Bublik (11°) por 7-6 (1), 6-4 y 6-4. Por último, el partido entre Lehecka y Zverev quedó interrumpido en el tercer set, cuando el alemán se imponía por 6-5, 7-5 y 3-3. ¿El motivo? La reglamentación que prohíbe que en Wimbledon se siga jugando más allá de las 23 de la hora local. El juego continuará este martes desde las 9 de la Argentina.

Cronograma de cuartos de final

Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff - Martes 7 de julio a las 9.

- Martes 7 de julio a las 9. Félix Auger-Aliassime vs. Novak Djokovic - Martes 7 de julio a las 10.40.

- Martes 7 de julio a las 10.40. Flavio Cobolli vs. Arthur Fery - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.

- Miércoles 8 de julio en horario a confirmar. Taylor Fritz vs. Jiri Lehecka o Alexander Zverev - Miércoles 8 de julio en horario a confirmar.

Arthur Fery es la revelación del certamen individual masculino de Wimbledon 2026 GLYN KIRK - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se extiende hasta el domingo 12 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de Wimbledon