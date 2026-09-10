Así quedó el cuadro de semifinales del US Open 2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final del torneo masculino del US Open 2026 y, de esta manera, se definieron los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov y Frances Tiafoe vs. Ben Shelton. Ambos cruces se llevarán a cabo este viernes en Flushing Meadows y los ganadores avanzarán a la final, programada para este domingo 13 de septiembre.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del último Grand Slam de la temporada fue el local Tiafoe (12° del ranking ATP), quien se repuso de un 2 a 0 abajo en sets y dejó en el camino a su compatriota Alex Michelsen (46°) por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6). Es la tercera vez que llega hasta las semifinales del Abierto de Estados Unidos y buscará tomarse revancha de las ediciones de 2022 y 2024, en las que perdió con Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, respectivamente.

Triunfazo de Frances Tiafoe para meterse en las semifinales del US Open por tercera vez Yuki Iwamura - AP

Luego llegó el turno de otro estadounidense, Shelton (9°), quien dio el gran golpe de cuartos de final al derrotar al español Alcaraz (3°) por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7). Será su tercera semifinal de Grand Slam y, a su vez, la segunda en US Open, donde en 2023 perdió con el serbio Novak Djokovic, a la postre campeón. El otro major en el que había logrado meterse en esta ronda fue Australian Open 2025, certamen en el que perdió con el italiano Jannik Sinner, quien días más tarde levantó el trofeo.

Posteriormente, el ruso Khachanov (50°) venció al belga Alexander Blockx (34°) por abandono cuando estaba en ventaja por 6-2, 7-5 y 3-2. Al igual que Tiafoe, fue semifinalista del Grand Slam norteamericano en 2022, pero cayó ante el noruego Casper Ruud. Además, llegó a la penúltima instancia del Abierto de Australia 2023 y perdió con el griego Stefanos Tsitsipas. De consagrarse escalará casi 40 puestos en el escalafón internacional para quedar 12°.

El ruso Karen Khachanov avanzó de ronda por el abandono del belga Alexander Blockx MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, el alemán Alexander Zverev (2°) eliminó sin inconvenientes al neerlandés Botic van de Zandschulp (70°) por 6-2, 7-5 y 6-1. Es el único de los cuatro que siguen en carrera por el título que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, algo que consiguió en el Roland Garros de este año. En Nueva York fue finalista en 2020 (perdió con el austríaco Dominic Thiem) y semifinalista en 2021 (cedió ante Djokovic).

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de US Open

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Sin embargo, si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).