La temporada 2026 del circuito ATP culminó este domingo con el cierre del ATP Finals, en el que Carlos Alcaraz se consagró campeón por primera vez. El español derrotó al alemán Alexander Zverev (N° 1 del ranking internacional) por 6-2 y 7-6 (7) para finalizar el año con una gran alegría después de varios meses en los que se perdió torneos importantes como Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

En la gran final, Alcaraz anotó siete aces, cometió tres dobles faltas, logró el 59% de primeros servicios y ganó el 70% de los puntos con el primer saque y el 48% con el segundo. Además, no perdió a lo largo del torneo ya que fue el puntero de la zona Ivan Lendl con sendas victorias por 6-2 y 6-2 vs. Frances Tiafoe, 6-2 y 6-4 vs. Daniil Medvedev y 6-4 y 6-1 vs. Flavio Cobolli. En semifinales, en tanto, superó al estadounidense Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6 (1).

La alegría inconmensurable de Carlos Alcaraz luego de consagrarse campeón del ATP Finals 2026 Luca Bruno - AP

Así, ‘Carlitos’ sucede como campeón vigente del ATP Finals a Jannik Sinner, su principal rival en esta nueva época del tenis y el gran ausente de esta edición por una inflamación persistente en la rodilla. El italiano no juega desde julio y apunta directamente a volver en Australian Open, que se disputará entre el 11 y el 30 de enero de 2027.

Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic fueron hasta este domingo los únicos que consiguieron ganar los cuatro Grand Slams y el ATP Finals. Ahora se les sumó el jugador nacido en El Palmar, Murcia, el “Niño maravilla” destinado a romper cuanto récord se le cruce en el camino. Es el tercer campeón español en la historia del exclusivo certamen de fin de año en el circuito profesional, tras lo hecho por Manuel Orantes (1976) y Alex Corretja (1998).

La felicitación de Zverev, N° 1 del ranking ATP, a Alcaraz por su consagración en el ATP Finals 2026 MARCO BERTORELLO - AFP

Ahora son 16 los tenistas que se erigieron como Maestros en una ocasión, entre los cuales aparecen los argentinos Guillermo Vilas y David Nalbandian, que se consagraron en 1974 y 2005, respectivamente. El máximo ganador es Djokovic con siete títulos (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023). Por países, Estados Unidos es el que más trofeos posee con 11 repartidos entre cinco jugadores, con dos multicampeones: Pete Sampras con cinco (1991, 1994, 1996, 1997 y 1999) y John McEnroe con tres (1978, 1983 y1984).

Resumen de la final del ATP Finals 2026

Tabla de campeones del ATP Finals