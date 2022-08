Ausente del tenis durante más de un año, Roger Federer volvió a golpear la pelota y enloqueció a sus fanáticos

El 7 de julio de 2021. Ese fue el último día que el suizo Roger Federer compitió oficialmente. Tras aquella derrota en los cuartos de final de Wimbledon frente al polaco Hubert Hurkacz, el exnúmero 1 del mundo padeció distintas cirugías en los meniscos de la rodilla derecha y, desde entonces, no volvió a jugar. Su añorado regreso está anunciado para la Laver Cup (certamen de exhibición), del 23 al 25 de septiembre, en Londres. Y como para esperanzar a los amantes del deporte de las raquetas, Federer publicó un breve video en el que se lo ve golpeando la pelota , dentro de un court, una acción que no lo tenía a Roger como protagonista desde hacía muchísimo tiempo.

Federer cumplió 41 años el 8 de este mes y, luego de tanto tiempo sin jugar, el fantasma del retiro sobrevuela el circuito. Por eso hay una gran expectativa vinculada a su reaparición. Además de tener planeado competir en la Laver Cup (certamen que organiza su compañía y en el que también jugarán Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray), el campeón de 20 trofeos de Grand Slam comunicó que actuará en el ATP 500 de Basilea, su ciudad natal, desde el 24 de octubre. ¿Habrá más? Todo dependerá de cómo reaccione su cuerpo, especialmente la rodilla operada.

“Me encanta ganar, pero si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis. Estoy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien y cuando mi hija llega a casa con una buena calificación”, declaró Federer, a mediados de julio, en el diario neerlandés Algemeen Dagblad. El mensaje actuó como un golpe anímico para los fanáticos que Federer tiene en todo el mundo y que tanto añoran volver a verlo en el circuito, al menos, un poco más.

Por ese motivo, el video publicado este domingo por el helvético en sus redes sociales fue un motivo de celebración para los admiradores del que, para muchos, es el mejor jugador de todos los tiempos, un debate que se realiza desde hace tiempo y que también tiene a Nadal y a Djokovic como aspirantes al trono. Es más: esta temporada, tanto el español como el serbio superaron a Federer en la cantidad de títulos majors ganados (22 y 21, respectivamente). De todos modos, el legado de Federer va más allá de los números y de las estadísticas. Fue (es) un tenista que marcó una era.

Federer, que fue una ausencia notable durante el último torneo de Wimbledon, estuvo presente un día en el All England aunque lo hizo para participar de la ceremonia del centenario del court central (fue el más ovacionado). El 29 de este mes comenzará el US Open, torneo que Federer ganó cinco veces (de 2004 a 2008, hasta que Juan Martín del Potro le interrumpió la racha en la definición de 2009), y otra vez el cuadro principal no lo tendrá entre los favoritos, lo que genera una gran melancolía. Pero sus fanáticos se alegraron este domingo al verlo, al menos por unos segundos, otra vez en una cancha.