escuchar

El Australian Open 2024 se adapta a la urgencia de estos tiempos. Si hay ansiedad por ver tenis, el primer Grand Slam de la temporada empieza un día antes: en vez del lunes, la acción en el Melbourne Park arranca el domingo. Y si hay necesidad de más cantidad, a partir de este año habrá 15 días de juego. A los ojos argentinos, la acción empezará en la noche del sábado, en una suerte de programa imperdible para los fanáticos de las raquetas y de las trasnoches “XL” de enero. La novedad de 15 jornadas de acción del Australian Open son un guiño a Roland Garros, uno de sus tres hermanos de Grand Slams, que desde 2006 cuenta con tres domingos en su agenda. El domingo extra es un día más de acción que permite además acomodar mejor la maratón de partidos que suele haber en las primeras rondas... además de más ganancias por tickets y merchandising, entre otros ingresos.

Luego, muchas cosas continúan en su lugar en el Melbourne Park. Entre ellas, el cartel de gran favorito que acompaña desde hace años a Novak Djokovic. Con obvias razones: los 10 títulos que consiguió en Australia son un récord que costará superar alguna vez en el Grand Slam oceánico. El serbio, vale recordarlo, no pierde allí desde los octavos de final del torneo de 2018; alzó la copa las cuatro veces que jugó desde entonces. En 2022 sufrió aquella salida forzosa a horas del arranque del certamen que le impuso el gobierno australiano por su negativa a vacunarse contra el Covid. Una separación temporaria que no alteró el romance de Djokovic con el Melbourne Park.

Nole busca esta vez una 11ª corona en el Rod Laver Arena, logro que le permitirá convertirse en solitario en el máximo ganador de singles de Grand Slams de todos los tiempos; hoy, comparte el primer puesto con la australiana Margaret Court, ambos con 24 conquistas. De paso, apuntará a estirar la diferencia en títulos grandes entre varones sobre Rafael Nadal (22), acaso el gran ausente, víctima de un desgarro que interrumpió el comienzo de su temporada de regreso (¿y despedida?) al circuito.

Los éxitos alcanzados y las plusmarcas superadas no parecen haber mellado la voracidad competitiva de Djokovic, que a los 36 años va por más. En la repisa de trofeos quizás haya un lugar reservado para la medalla dorada olímpica, que buscará en París dentro de seis meses. El objetivo más ambicioso es la obtención del Grand Slam; esto es, ganar los cuatro mayores torneos en la misma temporada, hazaña inigualada desde que Rod Laver lo logró en 1962 y 1969. El serbio sabe que está cerca: el año pasado, Carlos Alcaraz le cerró el paso a la epopeya al derrotarlo en la final de Wimbledon; en 2021, Daniil Medvedev lo frustró en la última curva, la final del US Open.

Novak Djokovic y una prueba con el bate de cricket, uno de los deportes más populares en Australia DAVID GRAY - AFP

El primer paso debe darlo en Australia. Asoman por allí algunas dudas por unas molestias que sufrió la semana pasada en la muñeca derecha y una inesperada derrota frente al australiano Alex de Miñaur en la United Cup. Aunque el serbio minimizó la lesión: “Creo que tengo tiempo suficiente para llegar en buena forma para el Open y eso es lo que más me preocupa en este momento. Todo forma parte del proceso de preparación para Australia. Es ahí donde quiero rendir a mi mejor nivel”. Quien ya es para muchos el mejor tenista de la historia amplió su análisis, con una confianza fundada: “Cuando estoy en forma, en el pico de mi rendimiento, puedo ganar cualquier Grand Slam o torneo. Lo sé y no tengo miedo a decirlo. No es ningún secreto que quiero seguir rompiendo récords y seguir haciendo historia en este deporte”.

El número 1 del mundo, que espera rival para el debut –un clasificado o un lucky loser-, podría medirse en semifinales contra Jannik Sinner y en la final contra Carlos Alcaraz. El italiano, de 22 años y 4° del ranking, y el español, de 20 y segundo del mundo, son referentes de un recambio incipiente en el circuito, y asoman como los adversarios de mayor potencial para el serbio. Alcaraz debutó hace apenas tres años en Australia, cuando estaba en el Top 200 y llegó a la segunda ronda desde la qualy. Se perdió el primer Grand Slam el año pasado por una lesión, y ahora su examen pasará por llegar a instancias decisivas en Melbourne. Sinner viene de ser campeón de la Copa Davis y finalista del ATP Finals –ex Masters-, donde perdió contra Djokovic, aunque sí había derrotado al número 1 en el round robin del mismo torneo. Al acecho están Alex de Miñaur, recién llegado al Top 10 y sueña con ser el primer australiano campeón en casa en casi 50 años, desde aquel triunfo de Mark Edmonson en 1976; el ruso Daniil Medvedev, finalista en 2021 y 2022, y el alemán Alexander Zverev, que condujo hace unos días a Alemania al título de la United Cup y de a poco parece acercarse al gran nivel que tenía cuando sufrió una gravísima lesión en el Roland Garros 2022.

Carlos Alcaraz ya se entrena en Melbourne, donde regresa tras ausentarse el año pasado por lesión DAVID GRAY - AFP

En la rama femenina, el panorama es amplio. Iga Swiatek desembarca con la condición de número 1, pero también con la necesidad de ganar por primera vez en Australia. La polaca tiene cuatro títulos grandes, aunque no llegó aún a una final en Melbourne. Tendrá varias rivales con aspiraciones, entre ellas la bielorrusa Aryna Sabalenka, la campeona defensora, que a pura potencia le discutió el número 1 del mundo durante la temporada pasada, aunque Swiatek se lo llevó en el último torneo de la gira. De bajísimo perfil aunque es la tercera jugadora del ranking, la kazaja Elena Rybakina fue finalista en Melbourne hace doce meses y en Wimbledon logró su primer grande, por lo que también se anota entre las candidatas. No puede faltar Coco Gauff, que a los 19 años ya sabe lo que es ganar un grande: en septiembre pasado se adueñó del US Open. Hay variedad y paridad para elegir.

Y, aunque está lejos en el ranking, habrá que prestarle atención a Naomi Osaka: convertida en madre desde mediados del año pasado, la japonesa regresa a los Slams justamente en Australia, torneo que la vio dos veces ganadora. A los 26 años, parece haber dejado atrás los problemas de salud mental que cargó mucho tiempo por la presión y la ansiedad. “Ser madre cambió mucho mi mentalidad. Soy mucho más de mente abierta, mucho más paciente. Shai (su hija) me ayudó a tener una visión diferente de las cosas. Si sigo trabajando, acabaré llegando donde quiero ir”, contó quien hoy es la 833ª del mundo.

Otra de las atracciones en Melbourne: Naomi Osaka, dos veces campeona, que regresa tras ser madre en julio pasado

Y, por supuesto, hay presencia argentina. En Melbourne estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Martín Etcheverry, Pedro Cachin, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta y Nadia Podoroska. Una delegación a la que podría sumarse algún nombre desde la qualy. Aquí, el contexto no ayuda: salvo casos muy puntuales, no hubo victorias albicelestes en el arranque de la temporada. Para los Top 30 (Cerúndolo, Báez y Etcheverry), un objetivo podría ser llegar al menos a la tercera rueda. Hay que retroceder hasta 2012 para encontrar un nombre argentino (Juan Martín del Potro) en los cuartos de final de Australia; Diego Schwartzman, con dos octavos de final, en 2018 y 2020, fue el más destacado desde entonces. En Australia, como en los otros grandes, hay muchos puntos, dinero y gloria sobre la mesa. Todo se pondrá en juego en pocas horas, al otro lado del mundo.

Los partidos más destacados de la primera rueda

Andy Murray (Gran Bretaña) vs. Tomás Martín Etcheverry (Argentina, 30°)

Adrian Mannarino (Francia, 20°) vs. Stan Wawrinka (Suiza)

Roberto Bautista Agut (España) vs. Ben Shelton (Estados Unidos, 16°)

Matteo Berrettini (Italia) vs. Stefanos Tsitsipas (Grecia, 7°)

Botic van de Zandschulp (Países Bajos) vs. Jannik Sinner (Italia, 4°)

Richard Gasquet (Francia) vs. Carlos Alcaraz (España, 2°)

Sofia Kenin (Estados Unidos) vs. Iga Swiatek (Polonia, 1a)

Karolina Pliskova (Chequia) vs. Elena Rybakyna (Kazajistán, 3a)

Naomi Osaka (Japón) vs. Caroline Garcia (Francia, 16a)

Magda Linette (Polonia, 20a) vs. Caroline Wozniacki (Dinamarca)

Jannik Sinner viene de ser finalista del Masters de fin de año y tendrá un interesante debut ante el neerlandés Van de Zandschulp WILLIAM WEST - AFP

Los principales datos del Australian Open

Horarios: la sesión diurna comienza a las 11 en Melbourne, las 21 del día previo en Argentina (+14 horas de diferencia). Transmisión por ESPN (TV internacional) y Star+.

Premios: el total otorgado en todas las ramas del Australian Open será de 86,5 millones de dólares australianos (US$ 60 millones), con un 13 por ciento de aumento respecto de lo que se pagó en 2023. Los campeones de singles en varones y mujeres recibirán 2,11 millones de dólares norteamericanos cada uno. Los jugadores que disputen la primera ronda de singles recibirán US$ 80.360

La lucha por el número 1 en varones: Djokovic, Alcaraz y Medvedev tienen chances de alcanzar el número 1 del ranking al final del torneo. El serbio, actualmente al tope, lo retendrá si Alcaraz pierde antes de los cuartos de final y Medvedev no es campeón. Si Djokovic y Alcaraz llegan a cuartos, el jugador que termine en mejor ubicación subirá al 1. Para regresar a la cima, Alcaraz necesita llegar al menos a cuartos y que Djokovic pierda antes de octavos. Medvedev sólo será el 1 si gana el torneo y Djokovic pierde en el debut y Alcaraz no llega a las semifinales.

Últimos 10 campeones

Varones:

2023 - Novak Djokovic

2022 - Rafael Nadal

2021 - Novak Djokovic

2020 - Novak Djokovic

2019 - Novak Djokovic

2018 - Roger Federer

2017 - Roger Federer

2016 - Novak Djokovic

2015 - Novak Djokovic

2014 - Stan Wawrinka

Mujeres:

2023 - Aryna Sabalenka

2022 - Ashleigh Barty

2021 - Naomi Osaka

2020 - Sofia Kenin

2019 - Naomi Osaka

2018 - Caroline Wozniacki

2017 - Serena Williams

2016 - Angelique Kerber

2015 - Serena Williams

2014 - Li Na

Tenistas con más títulos en el Australian Open

Margaret Court (AUS) 11

Novak Djokovic (SRB) 10

Serena Wiliams (USA) 7

Roy Emerson (AUS), Roger Federer (SUI), Nancye Wynne Bolton (AUS) 6

Daphne Akhurst (AUS) 5

Andre Agassi (USA), Jack Crawford (AUS), Ken Rosewall (AUS), Evonne Goolagong Cawley (AUS), Steffi Graff (GER), Monica Seles (USA) 4