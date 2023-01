Australian Open: Francisco Cerúndolo cambió la racha y logró el primer triunfo argentino de la temporada

escuchar

Más tarde o más temprano iba a llegar ese esperado primer triunfo en un torneo de Grand Slam. Se hizo esperar, pero Francisco Cerúndolo lo consiguió. Y en la cancha 15 del Melbourne Park, en la jornada inaugural del Australian Open, celebró su primer éxito en este nivel. Un éxito que, además, fue la primera celebración argentina en un comienzo de año escaso de alegrías antes del desembarco en el primer major en 2023.

A Cerúndolo el sorteo le había deparado un duelo ante otro compatriota: Guido Pella. Un partido especial, entre un jugador que venía de un 2022 que había sido el mejor de su carrera, hasta meterse en el Top 30, y un adversario que, por el contrario, se quedó sin ranking porque el año pasado sólo disputó un partido, una derrota en el Challenger de Montevideo ante Juan Manuel, el hermano menor de Francisco Cerúndolo. En ese contexto, en los números, era claro favorito el jugador porteño. Luego, faltaba trasladar esa diferencia a la realidad.

La victoria de Cerúndolo

Pella, que fue número 20 del mundo hace poco más de tres temporadas, apunta a relanzar una vez más su carrera luego de una lesión que lo marginó por mucho tiempo. Ahora, ya como padre de la pequeña Arianna, y con 32 años, decidió empezar la gira en Australia. Dio pelea hasta donde pudo, y en algunos pasajes consiguió incomodar a Cerúndolo. Pero, con una lógica inevitable, cuando el porteño consiguió imponer su potencia y la mayor velocidad de pelota propias en un jugador ya consolidado entre los 30/40 mejores, tomó distancias en el marcador. De todos modos, Pella mostró un nivel más que aceptable luego de tanta inactividad.

Guido Pella, de regreso: había jugado un solo partido en 2022 y no desentonó frente a Cerúndolo Redacción LA NACION

El 6-4, 6-4 y 6-3, en poco más de dos horas, reflejó lo sucedido en un cotejo que, a Cerúndolo, le sirvió para tomar algo de confianza -había arrancado el año con dos derrotas-, y a Pella para saber dónde está parado, de cara a la misión de volver a los courts. Ya instalado en la segunda rueda, Cerúndolo se enfrentará con el ganador del duelo entre el zurdo francés Corentin Moutet y el chino Yibing Wu.

“Estaba preparado, había superado la lesión [abdominal]. Me había preparado para empezar bien la temporada, con la idea de llegar a ronda grandes, y pude dar el primer paso. Creo que lo manejé bien, estuve siempre arriba en los sets. Siempre es difícil estar adelante en un partido, pero lo pude llevar sin problemas. Me sentí cómodo bien, no veo que la cancha esté muy rápida ¿Pella? Es un jugadorazo, es una cuestión de que agarre ritmo y que el físico tome la intensidad de los partidos, que te lo da el hecho de jugar. Me pone contento que esté de vuelta el circuito, le hace bien a todos”, expresó Cerúndolo en declaraciones a ESPN.

Cerúndolo tardó poco más de dos horas en completar su victoria sobre Pella PAUL CROCK - AFP

Y hubo más: como si el tenis argentino quisiera sacarse de encima el mal arranque de año, el primer día de juego en Australia también trajo una muy buena victoria de Tomás Martín Etcheverry, a expensas del francés Grégoire Barrère por 3-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Al igual que Cerúndolo, el jugador de La Plata, 79° del ranking mundial, también celebró su primer triunfo en un grande, luego de cuatro primeras ruedas en la temporada 2022.

La derecha de Tomas Etcheverry frente a Barrere; el jugador de La Plata consiguió un muy buen triunfo en Melbourne PAUL CROCK - AFP

Frente a Barrère (83°), Etcheverry fue de menor a mayor. Porque el francés dominó en el comienzo, presionando y subiendo muchas veces a la red, sin darle ritmo al argentino. Pero Etcheverry mejoró a medida que pasaban los games, y con un tenis agresivo emparejó el desarrollo. Un quiebre en el sexto game le abrió la puerta para quedarse con el segundo set. Más firme, empezó a encontrar los ángulos para vulnerar al francés, y con tiros profundos pasó a dominar el juego y el resultado.

Etcheverry, en todo caso, ya había conseguido un par de éxitos al entrar desde la qualy en el reciente torneo de Adelaida, aun cuando luego debió irse en primera ronda. En Melbourne pasó el primer examen, pero el listón sube rápidamente, porque en la segunda etapa lo espera el italiano Jannik Sinner, 16° del mundo. Será un buen examen para el platense, que es entrenado por Wally Grinovero y, con lo mostrado aquí, apunta a convertirse en el quinto jugador del equipo argentino para la nada sencilla serie de Copa Davis del 4 y 5 de febrero próximo frente a Finlandia, en Espoo. Fran Cerúndolo, Pedro Cachin y los doblistas Andrés Molteni y Machi González son los que ya están confirmados por el capitán Guillermo Coria.

Etcheverry y una devolución de revés; el platense cosechó su primer éxito en un torneo de Grand Slam PAUL CROCK - AFP

La primera jornada del torneo australiano continuaba con la presentación de otros tres argentinos: Sebastián Báez se medía con el invitado local Jason Kubler, Nadia Podoroska jugaba contra la francesa Leolia Jeanjean, y Federico Coria tenía como adversario al húngaro Marton Fucsovics.

En la segunda jornada, que empezará a las 21 del lunes argentino, debutarán otros tres jugadores de nuestro país: Facundo Bagnis irá contra Daniel Evans (Gran Bretaña), Pedro Cachin afrontará una prueba compleja contra Pablo Carreño Busta (España), y Diego Schwartzman, que aguardará a última hora para ver cómo llega tras la lesión que sufrió la semana pasada en Auckland, tendrá del otro lado de la red al ucranio Oleksii Krutykh, que ingresó desde la clasificación.

