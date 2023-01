Naomi Osaka, embarazada: la inesperada novedad de la exnúmero 1 del mundo

escuchar

Hace tres días, Naomi Osaka anunció su baja del Abierto de Australia que comenzará el lunes próximo en Melbourne. La japonesa, exnúmero 1 del mundo y actualmente en el puesto 47° del ranking de la WTA, comunicó de manera escueta su ausencia en otro torneo de gran relevancia, que abría cierta incertidumbre sobre la situación de la jugadora de 25 años, que no ha jugado torneos desde septiembre pasado, luego de retirarse en la segunda ronda en Tokio.

Las dudas, por otra parte, se habían planteado después de que Osaka publicó fotos en redes sociales de un viaje que hizo a Europa acompañada de su novio, el rapero estadounidense Cordae, y ya se consideraba poco probable su participación en el primer Grand Slam de la temporada.

Pero, este miércoles, Osaka explicó la razón de su determinación. Y vaya si se trata de un motivo importante: la japonesa comunicó que está embarazada, y que recién tiene previsto volver a las canchas en 2024.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023

“No puedo esperar para volver al circuito, pero aquí hay una pequeña actualización de mi vida para 2023″, expresó la ganadora de cuatro trofeos de Grand Slam en su cuenta de Twitter, junto a una reveladora fotografía de una ecografía. La bicampeona del Abierto de Australia anunció también que volverá a competir en el torneo oceánico el año que viene.

”Estos meses en los que estuve alejada del deporte realmente me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado mi vida. Me di cuenta de que la vida es muy corta y no doy nada por sentado; cada día es una nueva bendición y aventura. Sé que tengo mucho que esperar en el futuro. Y una cosa que espero con ansias es que mi hijo vea uno de mis partidos y le diga a alguien ‘esa es mi mamá’. Este 2023 será un año lleno de lecciones para mí y espero verlos al comienzo del próximo porque estaré en el Australian Open 2024. Los amo a todos infinitamente”, concluyó la tenista de 25 años.

Para Naomi Osaka, la maternidad abre un paréntesis en su carrera COREY SIPKIN - AFP

Osaka, en su momento, se tomó una pausa por motivos de salud mental después de darse de baja de Roland Garros en 2021 y dijo posteriormente que ha tenido problemas de depresión y ansiedad durante varios años. Su retiro del Abierto de Australia había desconcertado a muchos de sus fanáticos, ya que Osaka no había explicado los motivos de su ausencia hasta este miércoles. Ganó sólo un partido completo desde mayo pasado y encadenó derrotas en las primeras rondas de sus últimos tres certámenes, incluyendo el US Open.

En varias oportunidades la tenista asiática advirtió que necesitaba tiempo para trabajar en su salud mental por el alto nivel de estrés que sufría. En Roland Garros 2021 se negó a asistir a las conferencias de prensa al comentar que el formato de preguntas y respuestas era demasiado intrusivo, especialmente después de las derrotas. Y tiempo después, nuevamente ante la prensa, muchas de sus conferencias terminaron antes de lo previsto porque se quebró delante de los micrófonos. “Básicamente, me siento como si hubiera llegado a un momento en que trato de definir qué quiero hacer”, expresó en su momento.

Naomi Osaka posa en Nueva York, 2021. Calla Kessler - NYTNS

Paralelamente, su enorme exposición no va de la mano con su timidez. Osaka es la deportista con mayor apoyo de los patrocinadores. Según un informe de Forbes de diciembre pasado, con US$ 51,1 millones en ganancias, ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo, seguida de Serena Williams (ya retirada) con US$ 41,3 millones. Hija de una japonesa y un jamaiquino, y residente desde su niñez en los Estados Unidos, llegó a ser la número 1 del mundo en 2019. Su palmarés incluye los títulos de singles del Abierto de Australia en 2019 y 2021 y el US Open en 2018 y 2020.

El Abierto de Australia, que comienza el 16 de enero, ya ha perdido a varios protagonistas, incluyendo al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien el sábado pasado anunció su baja por una lesión en el tobillo. Se prevé que el español regresará a la acción el mes próximo, en el Argentina Open, en Buenos Aires,

