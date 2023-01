Australian Open: Karen Khachanov y Jason Kubler protagonizaron un rally de 70 golpes

escuchar

MELBOURNE.- El ruso Karen Khachanov y el australiano Jason Kubler animaron un rally de 70 golpes en un partido por la segunda rueda del Australia Open, este miércoles. En ese game, Khachanov estaba sacando para ampliar el marcador a dos sets de ventaja, en el estadio John Cain Arena, pero Kubler logró quedarse con el punto, que sirvió para provocar el quiebre. Ambos tenistas le pegaron a la pelota de un lado a otro de la red durante 90 segundos, antes de que un revés de Kubler pegara en la faja y cayera del otro lado de la cancha, dejando a Khachanov varado detrás de la línea de fondo.

La tribuna estalló con una celebración en honor al jugador local y Kubler pasó a tomar el set, con lo que niveló el encuentro y lo dejó sets iguales. Sin embargo, Khachanov, preclasificado N° 18, terminó imponiéndose por 6-4, 5-7, 6-4, 6-2. “Vi ese rally después del partido. En ese momento estaba bastante molesto. Pero lo vi y me di cuenta que estaba golpeando suave a la pelota; era Karen quien me hacía correr”, apuntó Kubler. En tanto, el ruso, que por la tercera ronda enfrentará al norteamericano Frances Tiafoe, comentó: “Fue increíble que haya terminado ganándolo. Creo que tuve un rally muy largo en Adelaida contra (Tomas Martin) Etcheverry, pero concluí perdiéndolo. Así que lo vi en todas partes y realmente no lo disfruté demasiado”.

“Estaba súper emocionado. No creo que haya tenido un rally de tanto tiempo antes. Definitivamente lo compartiré en mi Instagram y cosas así”, mencionó Kubler. Los jugadores habrían tenido que mantener la pelota en juego mucho tiempo más para romper el récord de un punto por un partido oficial, En 1984, Jean Hepner y Vicky Nelson compartieron un intercambio de 29 minutos en Richmond, Virginia, en el que la pelota pasó por encima de la red nada menos que 643 veces.

El rally del miércoles no llegó a ser un récord para el Abierto de Australia: los franceses Gilles Simon y Gael Monfils animaron un intercambio de 71 tiros en la misma cancha en la tercera ronda de 2013; Simon ganó el punto y el partido.

Según el Guinness World Records, el rally de tenis más largo se llevó a cabo entre los italianos Simone Frediani y Daniele Pecci el 11 de junio de 2017 y consistió en 51.283 tiros. Los dos se dispusieron a intentar el récord para “desafiarse a sí mismos”. El intento comenzó a las 6.23 y terminó a las 19; ambos portaban mochilas con agua para mantenerse hidratados durante el día.

Danielle Collins, preclasificada N° 13 en el Australian Open, tuvo un momento divertido en el Abierto de Australia, mientras celebraba pensando que había vencido a Karolina Muchova en el tie break del set final. Collins lanzó su raqueta para celebrar, pero solo había alcanzado siete puntos y no los diez necesarios para la victoria. La subcampeona del año pasado, Collins, dijo que se sentía “avergonzada” y que no es “buena con la puntuación” en los partidos. Pero después de haberse confundido, la norteamericana pudo imponerse 10-6 en ese desempate para partido. Por la tercera rueda, Collins se medirá con la kazaka Elena Rybakina,

