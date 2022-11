Benoit Paire: ataques de furia y una caída libre en el ranking del tenista francés que estalló “a lo Gaudio” en Japón

escuchar

Tenía que ser él, cuándo no. El inefable Benoit Paire volvió a hacer de las suyas. Esta vez, a miles de kilómetros de distancia. Lo que no significa que sus travesuras no hayan sido vistas. El temperamental tenista francés volvió a ser protagonista por otra anécdota. Ahora, en el Challenger de Matsuyama, en Japón, un torneo nuevo al que acudió en busca de buenos resultados... sin encontrar lo que precisaba.

Paire, de 33 años, es el 179° del ranking mundial. Muy por debajo del 18° puesto que llegó a ocupar en enero de 2016. Claro, los malos resultados le hicieron perder terreno. En esta temporada, su balance en el circuito ATP es desolador: 4 triunfos y 22 derrotas. Cifras que explican su retroceso a otro nivel del tour profesional.

Tiene talento Paire. En más de una ocasión ha jugado puntos brillantes. Pero el temperamento lo traiciona. Y allí es cuando pierde el control. Lo que sucedió en su partido en Matsuyama frente al australiano Danw Sweeny, cuando después de perder un punto comenzó a gritar, a recriminarse y a regalar insultos para todos lados.

Transcurría el séptimo game del primer set, cuando dejó un revés en la red. Entonces comenzó a gritar de manera desesperada. En ese momento, el partido iba 3-3 en el primer set. “¡Tu p*** madre!”, disparó. Frente a esta reacción, el juez de silla le pidió por favor “que abriera los ojos”.

Pero no hubo caso. En el siguiente punto, el francés terminó de explotar. Tras el saque de Sweeny, Paire falló la devolución, la pelota se fue y Paire soltó su desilusión: “¿Para qué vengo a Japón? Explicámelo”, aullando contra sí mismo mientras se dirigía a la silla de descanso tras ceder el game.

“Bárbaro, súper. Este torneo es genial”, soltó con ironía. Y volvió al rapto de furia durante el cambio de lado: “Andate a la m... ¡La gran p***”. E insistió: “Pero ¿por qué vengo a Japón? ¿Por qué? ¿Por qué vengo a Japón? Explicame por qué. Venís vos, él (el juez de silla) no ve nada. Explícame por qué”, ya con una referencia al umpire.

Eso sí: a pesar de esa rabieta, y de ceder el primer set, Benoit Paire consiguió dar vuelta el partido y ganarle a Sweeny por 4-6, 6-4 y 7-5. Y a continuación, la mala noticia: el miércoles debió retirarse por lesión cuando perdía con el taiwanés Yu Hsiou Hsu por 6-4, 2-1 y abandono.

Luego, en un post en su Instagram, anunció el final de su temporada: “¡¡Definitivamente este no fue mi año!! Me arriesgué a venir a Japón sabiendo que tenía problemas físicos y ayer después del partido sentí un enorme dolor en la muñeca otra vez... Quise intentar jugar, pero en definitiva el dolor era demasiado... Aún mantengo un montón de cosas positivas logradas estas últimas semanas... Cuando estoy físicamente bien y mentalmente motivado, siento que realmente puedo hacer grandes cosas otra vez. Me voy a preparar bien para volver a la clasificación correcta en la temporada 2023 y jugar los torneos que me hacen soñar!! Aprendí mucho este año... No puedo más que esperar a 2023. GRACIAS por apoyarme en los momentos difíciles, ahora sólo espero que vivamos momentos positivos juntos!!”.

No hace mucho, cuando todavía disputaba torneos de rango máximo, parecía aburrirse. Tras perder en el Masters 1000 de Montecarlo 2021, no dudó en expresar: “Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decían que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! [NdR: el prize money por jugar la primera ronda en el Principado] Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He recibido 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, expresó Paire, sin filtro y con acidez, en rueda de prensa. Ahora, lejos del glamour del Principado, Paire mostró su frustración en el cemento japonés. Y le puso fin a un 2022 para el olvido.

