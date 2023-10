escuchar

El tenista francés Benoit Paire (34 años, ex número 18 del mundo en 2011) vuelve a ser noticia por su carácter y sus actitudes en los courts. Lejos de su mejor nivel y en el ocaso de su carrera deportiva, las imágenes de su último partido recorren el mundo. De carácter volcánico, Paire entregó el primer set de su encuentro de primera ronda del Challenger de Málaga (España) ante el español Pedro Martínez. Perdió por 6-0 en apenas ¡17 minutos! Lo hizo fallando golpes fáciles, impropios de un tenista de su jerarquía y experiencia, que ganó más de 10 millones de dólares como profesional. En el segundo set, Paire se esforzó un poco mása y consiguió dos games. Pero cuando estaba 4-2 abajo en el marcador, decidió ceder el partido: fue hacia la red y abandonó.

El comportamiento de Paire fue cuestionado por los fanáticos en medio de la difusión de los puntos “cedidos” y de sus errores no forzados durante el enfrentamiento con Martínez, que pasó a segunda ronda del torneo que entrega 145 mil euros casi sin esfuerzo. Drives y reveses que se fueron largos cuando aparentaban ser fáciles, pelotas accesibles de su rival desde el otro lado de la red a las que Paire no supo sacarles provecho, y hasta un punto en el que ni siquiera corrió hacia la bola para devolver. El partido estuvo repleto de actitudes sospechosas de Paire, que la semana pasada llegó a segunda ronda de otro Challenger, el de Alicante, y que en esta temporada ganó dos de esos torneos: Puerto Vallarta y San Benedetto del Tronto, donde derrotó nada menos que a su compatriota Richard Gasquet (número 51 del mundo en ese momento).

Los errores de Paire en Málaga ante Martínez

La explicación a las actitudes de Paire llegó a través de un posteo en Instagram, donde admitió tener problemas con su salud mental, justo en el día en el que se llama a la reflexión en el mundo sobre el tema: “Un período un poco más complicado, no me siento bien mentalmente en el momento en que entro en una cancha de tenis... Sucede, depende de mí encontrar soluciones para volver a divertirme”, escribió el tenista francés nacido en Aviñón.

Paire había perdido la ilusión por el deporte como consecuencia de de sus problemas con el alcohol, reconociendo que necesitó la ayuda de especialistas: “Estoy yendo a un psicólogo y un hipnotizador. Voy porque no me siento feliz con mi vida en este momento. Es difícil manejar esto cuando estás en la pista y por eso decidí acudir a expertos. Nunca había sentido que lo necesitaba pero no podía hacerlo yo solo”, declaró en junio, tras caer en la primera rueda de Wimbledon.

No es la primera vez que Paire es noticia por sus comportamientos en los courts. En noviembre de 2022 tuvo una reacción “a lo Gaudio” en el Challenger de Matsuyama (Japón). Durante su partido con el australiano Dane Sweeny, Paire comenzó a gritar, a recriminarse y a regalar insultos para todos lados. Transcurría el séptimo game del primer set, cuando dejó un revés en la red. Entonces comenzó a gritar de manera desesperada. En ese momento, el partido iba 3-3 en el primer set. “¡Tu p*** madre!”, disparó. Frente a esta reacción, el juez de silla le pidió por favor “que abriera los ojos ”.

Pero no hubo caso. En el siguiente punto, el francés terminó de explotar. Tras el saque de Sweeny, Paire falló la devolución, la pelota se fue y Paire soltó su desilusión: “ ¿Para qué vengo a Japón? Explicámelo ”, aullando contra sí mismo mientras se dirigía a la silla de descanso tras ceder el game.

“Bárbaro, súper. Este torneo es genial”, soltó con ironía. Y volvió al rapto de furia durante el cambio de lado: “ Andate a la m... ¡La gran p***” . E insistió: “Pero ¿por qué vengo a Japón? ¿Por qué? ¿Por qué vengo a Japón? Explicame por qué. Venís vos, él (el juez de silla) no ve nada. Explícame por qué”, ya con una referencia al umpire.

Días después, Paire anunció el final de su temporada 2022 y asumió (como ahora) sus problemas: “ “¡¡Definitivamente éste no fue mi año!! Me arriesgué a venir a Japón sabiendo que tenía problemas físicos y ayer después del partido sentí un enorme dolor en la muñeca otra vez... Quise intentar jugar, pero en definitiva el dolor era demasiado... Aún mantengo un montón de cosas positivas logradas estas últimas semanas... Cuando estoy físicamente bien y mentalmente motivado, siento que realmente puedo hacer grandes cosas otra vez. Me voy a preparar bien para volver a la clasificación correcta en la temporada 2023 y jugar los torneos que me hacen soñar!! Aprendí mucho este año... No puedo más que esperar a 2023. GRACIAS por apoyarme en los momentos difíciles, ahora sólo espero que vivamos momentos positivos juntos!!”, escribió Paire.

El temperamento siempre traicionó a Benoit Paire: dueño de una gran derecha, nunca pudo aprovechar su talento al máximo

Un mes antes de aquel torneo japonés, en octubre de 2022, Paire dio una entrevista al diario Ouest France. Y anunció que había cambiado, y que los excesos habían quedado atrás. Que quería volver a ser profesional en todo sentido. “Tiré dos años de mi carrera y asumo que para recuperarlos necesito cambiar muchas cosas”, comentó Paire entonces. Y añadió: “El público francés tiene muchas expectativas en torno a mí y eso genera un extra de presión”. Además, hizo una autocrítica: “No tenía la mente puesta como para competir: el tenis se había convertido en una obligación, casi un castigo ”.

El archivo de Paire en las canchas incluye varias salidas de tono, motivadas por su temperamento, que rara vez pudo controlar. En febrero del año pasado, por caso, falló un match-point increíble con Dusan Lajovic y rompió una raqueta en el ATP de Buenos Aires. Nunca mostró su mejor versión en el torneo argentino: un año antes, en 2021, Paire había tenido una fuerte discusión con un umpire, había escupido sobre la cancha y jugado sin ganas el último game de su derrota ante Francisco Cerúndolo.

