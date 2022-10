El polémico tenista que fue top 20, dejó las fiestas y el alcohol y sorprendió con su calidad futbolística

escuchar

Con 33 años, y alguna vez 18° del mundo, el francés Benoit Paire es un tenista muy especial. Actualmente ocupa el puesto 177° y está disputando el challenger de Brest. Oriundo de Avignon, se transformó en uno de los personajes del circuito con el paso de las temporadas. Un poco por su juego en sí, talentoso desde su 1,96m, pero sobre todo por lo controvertido. Por sus enojos. Por su carácter sumamente inestable. Por momentos, una persona impredecible. De los pocos que alguien se animaría a arriesgar que es capaz de cometer algún exceso. Alcanzan los dedos de una mano en ese rubro: Nick Kyrgios, Corentin Moutet y el propio Paire. El hombre de la profusa barba, un rasgo que lo transforma casi en un filósofo.

Una vez desembarcó en Córdoba, para disputar el challenger, y su primera frase fue “¿Dónde está mi fernet?”, haciendo alusión a la preferencia en la provincia por la ingesta de la bebida alcohólica, en teoría de fines digestivos en sus comienzos hasta que llegó el consabido cóctel con gaseosa.

Benoit Paire (a la derecha), en la práctica con los jugadores de Stade Brestois 29

Es el mismo que hace unas semanas, en medio de una temporada aciaga, con cuatro victorias y 22 derrotas, anunció un cambio radical en su vida: “Decidí ser más profesional, no salir a fiestas nocturnas y dejar de beber alcohol. Quiero dar lo mejor de mí y eso a veces me pone ansioso, porque sé que ahora es imposible”, confesó al medio Ouest France.

Paire reconoció que ya hacía mucho tiempo que había tenido “buenas sensaciones en una cancha de tenis” y que había perdido el fuego competitivo, esos deseos de “ganar un partido”. Y fue tajante con su comportamiento: “Deseché dos años de mi carrera deportiva. Para cambiar ese rumbo, necesito muchas victorias y sobre todo cambiar muchas cosas de mi vida”.

La descarga llena de furia de Benoit Paire

En tren de confesiones, el polémico Paire blanqueó que sólo le importaba jugar al tenis para obtener algo de dinero. “Iba a los torneos a ver qué pasaba. Hoy tomo cada torneo como un pequeño paso adelante. Me entrené mucho, hice pruebas exigentes, mis piernas están de vuelta”, sostuvo, entusiasmado. “Es que el tenis se había convertido en una obligación, casi en un castigo. Sé que es difícil de entender para la gente, porque somos unos privilegiados por dedicarnos a esto, pero así me sentía en esos momentos”, agregó.

Tiempos, por ejemplo, como los de Montecarlo 2021, cuando tras perder con el australiano Jordan Thompson en el debut, disparó: “Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! [NdR: es el prize money por jugar la primera ronda en el Principado]. Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He recibido 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, expresó Paire, sin filtro y con acidez, en la rueda de prensa.

Paire admitió un cambio de actitud mental. Esta semana, en Brest, derrotó primero al croata Duje Ajdukovic (344°) por 7-6 (7/5) y 6-3, para luego caer frente a Jelle Sells (135°), de Países Bajos, por 7-6 (7/3), 1-0 y retiro. “El público lleva un tiempo detrás mío. Siento que me quieren ayudar, soy yo el que lleva bromeando desde hace dos años. Estoy aquí para ganar el torneo. Siento que el nivel está volviendo, las piernas están volviendo”, había dicho tras el debut.

En extensa carrera tenística, ya con 15 años como profesional, Paire ganó cerca de 10 millones de dólares en premios, contabilizando sus participaciones en singles y en dobles. En total, se adjudicó tres títulos: Bastad, en 2015, y Lyon y Marrakech, en 2019, todos sobre polvo de ladrillo. Llegó al top 20 (fue 18° en enero de 2016) luego de aquel título en Bastad 2015 y en la temporada siguiente, donde alcanzó las semifinales en Chennai, Marsella, Barcelona y Estoril.

Benoit Paire admitió haber "perdido competitividad" y que sólo iba a los torneos a ganar algo de plata Paul CROCK / AFP - Archivo

Tan entusiasmado estaba que una tarde fue a distenderse con el equipo local de fútbol, el Stade Brestois 29, que juega en la Ligue 1 y se encuentra 17°, en zona de descenso. Lo cierto fue invitado al entrenamiento con los jugadores locales y no lo desaprovechó: mostró su calidad futbolística. ¿Un guante en el pie izquierdo? Efectivamente. En tres o cuatro intervenciones probando remates al arco mostró su categoría. En el balance del cuerpo, en el timing y en la pegada. Muchos deportistas se destacan especialmente jugando fútbol, pero la destreza de Paire es llamativa. Y fue celebrada por los profesionales del Brestois 29.

Benoit Paire, un artista del fútbol, además de un tenista que tuvo tiempos mejores, que quiere recuperar terreno y olvidarse de las polémicas en la cancha.

La pegada de Benoit Paire, una delicia

Second poteau Benoîîîît !



Elles sont pures les frappes du Benny qui est un des meilleurs joueurs de foot sur le circuit ATP.



🎥@SB29pic.twitter.com/1RKhjiKbwz — Tennis Legend (@TennisLegende) October 27, 2022

