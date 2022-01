Bernard Tomic tenía razón: dio positivo de Covid tras el partido del escándalo

La increíble situación vivida con el australiano Bernard Tomic el pasado martes en la primera rueda de la etapa de clasificación para el Abierto de Australia tuvo su controvertido final. En el duelo que cayó ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4, el australiano le había dicho en la mitad del partido a la jueza de silla que sentía síntomas de coronavirus. Lo cierto es que pasadas dos jornadas, el jugador tenía razón. Por estas horas dio positivo en el test de Covid.

Tomic le confesó a la umpire brasileña Aline Da Rocha Nocinto que se encontraba mal físicamente, pero con palabras muy duras, incluso negándose que lo atendiera el médico del torneo: “Estoy seguro de que en tres días voy a dar positivo. Te lo estoy diciendo. Te invitaré a cenar si no doy positivo en los próximos tres días. Si no, tu me pagas la cena”, comenzó el australiano su relato mientras se quitaba su remera y se secaba con su toalla.

Bernard Tomic le dijo a la jueza de silla en pleno partido que tenía coronavirus

Lo cierto es que 48 horas después de su denuncia ante la jueza Bernard Tomic su predicción se cumplió dio positivo y por estos momentos se encuentra aislado y con fuertes síntomas. Eso podría provocar que se produzcan PCR masivos a todos los jugadores que estuvieron cercanos al australiano, incluido su rival del martes, el ruso Roman Safiullin. A los medios locales, el australiano les confesó que “todavía me siento bastante mal”.

Su reclamo en el medio del partido de la primera ronda de la etapa previa del Abierto de Australia también fue dirigido a la organización del torneo, cuestionando el sistema de pruebas de Covid que se desarrollan previo a los partidos: “No puedo creer que nadie esté siendo testado. Están permitiendo que los jugadores vengan a la cancha con testeos rápidos en los vestuarios. No hay testeos PCR oficiales. Increíble”.

Positivos y el ‘caso Djokovic’

El positivo de Covid de Tomic es el segundo caso de un tenista australiano en los últimos días. Nick Kyrgios es el otro que también se contagió, aunque su nombre está en el sorteo del cuadro del Abierto de Australia a la espera de que se recupere a tiempo. Si Kyrgios juega, la segunda ronda del torneo le podría deparar un enfrentamiento con el vigente campeón del US Open y de la Copa Davis, Daniil Medvedev.

Mientras tanto, el ‘caso Djokovic’ sigue. El serbio también entró en el sorteo del cuadro del Grand Slam como primer cabeza de serie, pero todavía se decide en el Gobierno si ha de ser deportado o no. La decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, no llegará tampoco este jueves y se sigue alargando un proceso cargado de polémica.