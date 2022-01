Abierto de Australia: la práctica de Djokovic con Coria, el sorteo y el cambio dispuesto en la capacidad permitida

Más allá de la polémica de los últimos días, la situación parecía haberse normalizado. A las 11 de la mañana del jueves en Melbourne, Novak Djokovic ingresó en el estadio Margaret Court, uno de los principales escenarios, y se entrenó durante un buen rato con el argentino Federico Coria, como parte de la preparación para el Abierto de Australia que empezará el lunes próximo. El número 1 del mundo retomó con normalidad los ensayos después de los cinco días que estuvo aislado en un hotel para migrantes, donde había sido confinado luego de que se le cancelara la visa de entrada, una situación que luego revirtió ante la Justicia australiana.

Pocos minutos después, comenzó a generarse cierta tensión. A las 15 de Melbourne (la 1 en nuestro país) estaba previsto el sorteo de los cuadros individuales del primer Grand Slam de la temporada. Apenas minutos antes de esa hora se anunció “una postergación hasta nuevo aviso”, y poco después, que la suspensión iba a ser de poco más de una hora, a las 16.15. ¿Qué pasó en el medio? Que se anunció una rueda de prensa del Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, desde Canberra. Más de uno quizá pensó que allí podría llegar una definición sobre la situación de Djokovic. Y es que la participación del serbio en el primer Grand Slam del año aún no está plenamente confirmada, después de que reconoció los errores que cometió al llenar su boleta de declaración de viaje, más la controvertida exención médica que pidió al no estar vacunado. En concreto: su permanencia en el torneo depende de lo que decida el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, con potestad para anular de nuevo su visa. Se podía aguardar una definición en las primeras horas del jueves, pero eso no se produjo. Y la esperada rueda de prensa de Morrison se convirtió en una actualización de la situación de la pandemia en Australia. Mientras, Hawke todavía sopesa qué hacer con el controvertido Djokovic.

Novak Djokovic y el cuadro del Open; de confirmarse su participación, el número 1 saldrá como máximo favorito

Finalmente, con una hora y media de demora se realizó el sorteo, con Djokovic incluido como máximo favorito. Y, como era lógico, lo que todos hicieron fue fijarse quién iba a ser su rival en la primera rueda. Ese puesto fue para su compatriota Miomir Kecmanovic, 78° del ranking. A esta altura, vale una aclaración: con el sorteo ya realizado, en caso de que Djokovic no pueda participar, su lugar será ocupado por un lucky loser (perdedor afortunado); esto es, jugador que haya perdido en la última rueda de la clasificación que se disputa en estos días en el Melbourne Park. Del lado de la organización no se pudo saber mucho más: el director del torneo, Craig Tiley, no aceptó preguntas de la prensa especializada.

Ganador en Australia en nueve ocasiones, Djokovic parte como el gran candidato, a pesar de los problemas que afrontó en su llegada a suelo oceánico. Un vistazo a su sección del cuadro indica que, si se impone cierta lógica, podría cruzarse en octavos de final con Gaël Monfils, en cuartos con el italiano Matteo Berrettini o Pablo Carreño Busta, en las semifinales con Rafael Nadal o Alexander Zverev, y en la final contra Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic, monarca vigente del Abierto de Australia, practica en Melbourne

En cuanto a los argentinos, también se definieron los cruces de primera rueda para los seis que forman parte del cuadro principal. Diego Schwartzman, como 13er preclasificado, debutará ante el serbio Filip Krajinovic (39°); Federico Coria lo hará ante el francés Gaël Monfils; Facundo Bagnis se medirá con el chileno Cristian Garín (16°), Federico Delbonis jugará contra el español Pedro Martínez, Sebastián Báez irá contra Albert Ramos Viñolas, también de España, y Juan Manuel Cerúndolo espera a un jugador procedente de la Qualy. Allí, con chances de ingresar, están Tomás Martín Etcheverry y Marco Trungelliti.

Por otra parte, este jueves se anunció que el Open australiano tendrá un aforo reducido al 50 por ciento, una decisión tomada ante el aumento continuo en los casos y hospitalizaciones por Covid-19. Esa reducción, vale agregar, es válida para las sesiones de juego en las que no se haya superado esa cantidad ya expendida. También se dispuso el uso obligatorio de tapabocas y barbijos durante el primer Grand Slam del año, que comienza el lunes, y los espectadores deberán guardar distancia social en los sectores cerrados.

Novak Djokovic habla con su coach, el croata Goran Ivanisevic WILLIAM WEST - AFP

“Esta actualización de medidas para el Open significan que los aficionados, jugadores y trabajadores deberán tener un fantástico evento libre de Covid”, dijo en un comunicado la ministra de Turismo del Estado de Victoria, Jaala Pulford. Vale recordar que un tope similar se impuso en el torneo del año pasado en el Melbourne Park, antes de que se ordenara un cierre de cinco días en la ciudad para contener un brote del coronavirus que prohibió el acceso del público. Durante cinco días los partidos se jugaron a puertas cerradas y en la segunda semana los seguidores pudieron regresar en cantidades reducidas.

El estado de Victoria reportó el jueves la cifra récord de 953 pacientes hospitalizados por covid-19 y más de 220.000 casos activos en el estado. “En momentos en que crecen las internaciones y los contagios 19 en Victoria, estas estrategias de mitigación son proporcionadas y están diseñadas para ayudar a que se limite la propagación”, indicó el gobierno estatal en un comunicado. La organización del Abierto esperaba volver a llenar los estadios este año, tras las restricciones impuestas en 2021, pero la variante ómicron del coronavirus se ha propagado en Australia en las últimas semanas recientes, pese al elevado índice de vacunación y a las estrictas políticas fronterizas que mantuvieron al país prácticamente aislado durante la pandemia. Antes de la pandemia, el Abierto de Australia solía atraer a 812.714 espectadores a lo largo de sus dos semanas de acción. Ahora, a pesar de los cambios de última hora, todo parece marchar sobre carriles normales... y con DJokovic dentro del torneo.