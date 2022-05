Camilo Ugo Carabelli, campeón en Tigre: otro título Challenger para la nueva camada del tenis argentino

Camilo Ugo Carabelli se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires 2, al vencer en la final a su compatriota Andrea Collarini por 7-5 y 6-2, lo que le permitió conquistar su segundo título en la categoría y alcanzar el mejor ranking de su carrera.

El jugador de 22 años mostró una gran solidez durante toda la semana y mantuvo esa solidez en el encuentro decisivo, disputado en el Náutico Hacoaj de Tigre y organizado por la Asociación Argentina de Tenis. Con su victoria, Ugo Carabelli avanzó desde el puesto 175° al 152° del ranking de la ATP, su mejor posición histórica, y conquistó el título Challenger número 367 para el tenis argentino, el sexto en esta temporada.

Camilo Ugo Carabelli cerró su gran semana con un triunfo incuestionable en la definición Prensa AAT

“Fue una semana especial por muchos motivos. Ganar un Challenger, vivirlo cerca de mi familia... Estamos todo el tiempo solos, y que estén todos acá es una locura. Poder vivirlo con mis amigos, entrenadores y mi novia”, destacó el campeón sobre las primeras sensaciones tras su consagración.

Sobre su rendimiento, comentó: “Me fui sintiendo mejor partido a partido y, por suerte, lo pude sacar adelante. Yo creo que me fui sintiendo bien, con mucha confianza, en los momentos importantes me sentía muy fuerte y así se me dio el título”.

Tras su victoria, Ugo Carabelli alcanzó el mejor ranking de su carrera Prensa AAT

El pupilo de Leonardo Olguín reconoció que le “falta un poco de madurez, de confianza y de tenis” para meterse entre los 100 mejores del mundo, pero destacó que este título puede significar el inicio de una etapa de mayor regularidad y crecimiento.

Del otro lado, Collarini expresó: ”Fue una semana muy positiva. Si me preguntaban antes del torneo, firmaba jugar una final y perderla. Fue una gran final, pero mi rival fue mejor que yo. Jugué muy buen nivel, por más que hubiese ganado el torneo hubiera tenido que seguir trabajando. Es importante seguir dando todo cada día, con el objetivo de mejorar”. El zurdo continuará su camino en Conquimbo, Chile, en otro torneo del circuito Legión Sudamericana.