Mauricio Pochettino defendió a Lionel Messi y pronosticó sobre su futuro, pero no es seguro que él lo siga dirigiendo en PSG

Campeón de la Ligue 1 con cuatro fechas de anticipación, la actualidad de Paris Saint Germain no se consume en celebraciones ni muestras de conformidad por lo hecho, sino en replanteos sobre la composición del plantel para la próxima temporada. Una incertidumbre que va desde la continuidad de Mauricio Pochettino -le queda un año de contrato, pero hay descontento con la temporada del equipo-, pasando por las febriles gestiones para retener a Kylian Mbappé y las probables desvinculaciones de varios jugadores argentinos, con la excepción de Lionel Messi, cuyo vínculo hasta junio de 2023 no correría riesgos.

En una entrevista con Europa 1, Pochettino salió en defensa de Messi, uno de los apuntados por los hinchas más enojados tras la eliminación ante Real Madrid por la Champions League. El argentino, junto con Neymar, fueron los más silbados en el primer partido de local tras el fracaso en el Santiago Bernabéu.

Pochettino, con el presidente Al-Khelaifi y el director deportivo Leonardo, los encargados de definir si cumple el año de contrato que le resta o lo despiden GABRIEL BOUYS - AFP

En la campaña del título, Messi contribuyó con cuatro goles en 23 partidos disputados. Es su marca más baja en 18 temporadas en primera división, con la excepción de la del debut, cuando anotó un tanto en siete encuentros. Más significativo fue su aporte en el rubro asistencias, con 11. Pochettino estimó injustos los cuestionamientos a Messi: “Yo creo que no se puede hablar de Messi de esa manera, lo mismo digo de Maradona. No son jugadores ordinarios, están al mismo nivel. Es claro que el pasaje de Barcelona a PSG fue un cambio y tiene un proceso de adaptación, que es necesario. Estas circunstancias no favorecieron a que se sintiera todo lo cómodo como en un club donde estuvo 20 años. Es injusto juzgar a Messi de esa manera, no hay ninguna duda sobre él”.

El entrenador dejó un pronóstico esperanzador sobre Messi: “La próxima temporada va a ser completamente diferente para él, lo va a lograr. Este fue un año de aprendizaje a nivel vida familiar y profesional. Vino al PSG, una nueva liga, nuevos compañeros, el cambio para la familia, es algo a tener en cuenta. Es un trastorno importante que puede llegar a afectar”.

Pochettino les respondió a los que infravaloran la Ligue 1 de Francia LOIC VENANCE - AFP

La incógnita es si el año de contrato que le queda a Messi en PSG lo cumplirá a las órdenes de Pochettino, sobre quien no se acallan los rumores por un despido que a los dueños qataríes les costaría una indemnización de 15 millones de euros. Los transcendidos también apuntan a la lista de candidatos a reemplazarlo: Antonio Conte (en Tottenham), Joachim Löw (libre) y Thiago Motta (dirige a Spezia de Italia y fue jugador durante seis años de PSG, donde se retiró).

Pochettino es continuamente consultado sobre su futuro. El último viernes, tras el empate 3-3 con Racing Strasbourg, aclaró un textual suyo de él de días atrás, en el que decía que “hoy se veía en PSG para la próxima temporada”. Como muchos interpretaron que daba por asegurada su permanencia, matizó: “Quise decir que hasta el día de hoy no hay ninguna novedad en contrario. Yo estoy dispuesto a cumplir mi contrato. El club decidirá los próximos pasos”.

En la entrevista con Europa 1, Pochettino volvió sobre el tema: “Bueno, tengo un año más de contrato y ganas de seguir. Más allá de los rumores mi deseo sigue intacto. La dirección del club es la que toma las decisiones, siempre respetables. Participo de lo que pasó, en el presente y en el futuro. ¿Equipo? Debemos ser muy precisos, como le dije a Leonardo (director deportivo), son temas que vamos a discutir. Yo quiero ayudar al club. Vamos a hablar, a exponer sobre este año y ver qué debemos corregir. No lo digo públicamente porque primero tenemos que hablar privadamente”.

Pochettino es uno de los destinatarios del fastidio de los simpatizantes, sobre todo de los ultras, quienes en la noche que PSG fue campeón de la Ligue 1 se fueron de la tribuna 15 minutos antes del final como muestra de protesta. “Por supuesto que no es algo agradable de vivir. Queremos darles alegrías a la gente. Perdimos contra el Real Madrid, vamos a usar esa experiencia para los años que vienen, porque la Champions es fundamental. Nuestra responsabilidad, mía y de los jugadores, es dar una imagen de unidad, que todos se sientan orgullosos de pertenecer”, manifestó el DT nacido en Murphy.

Pochettino y el desafío de gestionar al tridente Mbappé, Messi y Neymar

Camino a cumplir un año y medio en PSG, período en el que conquistó tres títulos (Ligue 1, Copa y Supercopa de Francia), Pochettino calificó como “buena” su gestión. Y amplió: “El fútbol necesita tiempo. Pienso que el equipo mejoró, hay que mirar el contexto. Después de la Copa América, jugamos con Lille en la Supercopa sin medio equipo, y perdimos. Y en conferencia de prensa me dicen si me sentía amenazado en mi puesto. Después, en la competición internacional, los jugadores se empezaron a sumar, hubo lesiones, suspensiones, creo que tuvimos tiempo para armar algo colectivo. Existen procesos, etapas, muchos pensaban que no se necesitaba tiempo. No es una excusa, sino un ejercicio de reflexión. Sabemos que hay cosas que tienen que cambiar en el futuro inmediato”.

Uno de los desafíos de Pochettino fue articular articular la convivencia, dentro y fuera de la cancha, del tridente Messi, Mbappé y Neymar: “Soy de relacionarme mucho. La gestión es simple, lo más difícil es encajar los perfiles de los jugadores. Al final, constatamos que ese automatismo podemos realizarlo, pudimos esperar. No se puede decir que no hubo gestión del vestuario, que fue correcta, buena. Es verdad que no es fácil porque hablamos de los mejores del mundo, con el objetivo de ganar la Champions. La gestión fue exitosa y se ve en el ambiente, más allá de no lograr el objetivo de ganar la Champions League”.

No son pocos los que infravaloran la obtención de la Ligue 1-PSG lo hizo ocho veces en los últimos 10 años-, a partir de la calidad superior del plantel sobre el resto de los equipos. Pero Pochettino dio otra visión: “Estamos en el país campeón del mundo, lo minimizan, pero hay que darle mucho crédito. Francia tiene grandes entrenadores y jugadores en todo el mundo. Yo pienso que el fútbol francés está subestimado, está esa percepción, pero es un fútbol agresivo, dinámico, muy físico. Hay numerosos jugadores con mucha calidad. Francia tiene una gran liga, en un nivel muy alto, hay muy buenos jugadores. Es diferente a la Premier, cada una tiene su complejidad. La Liga francesa es muy competitiva y atractiva, disfrutamos mucho de estar aquí”.