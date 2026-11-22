El español Carlos Alcaraz, número 3 del circuito ATP, está cerca de encumbrarse como el cuarto jugador de la historia que obtiene los cuatro torneos de Grand Slam y las ATP Finals (tras Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic). En el Inalpi Arena de Turín, sobre superficie dura y bajo techo, el murciano se adjudicó el primer set de la definición del torneo de Maestros, ante el alemán y número 1, Alexander Zverev, por 6-2, en menos de una hora.

Carlos Alcaraz le ganó el primer set a Alexander Zverev al ATP Finals en Turin Luca Bruno - AP

Sascha Zverev, vigente campeón de Roland Garros y el US Open, encaró la final del ATP Finals sin ceder su saque en toda la semana, salvado los seis puntos de quiebre a los que se enfrentó. Sin embargo, el desafío de tener enfrente a Alcaraz es distinto, mucho más demandante. El español hizo añicos esa destacada estadística, apenas, en el segundo game de servicio del germano. Y volvió a romperle el saque en el quinto game, para adelantarse 4-1. Pero el jugador que terminará la temporada en lo más alto del ranking reaccionó, le rompió el servicio a Alcaraz en el sexto juego y achicó la distancia (4-2).

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Alcaraz, de 23 años, encadena una racha de trece victorias consecutivas tras conquistar los títulos en Viena y en el Masters 1000 de París, y aspira a convertirse en el tercer campeón español en la historia del torneo, sumándose a Manuel Orantes (1976) y Alex Corretja (1998). Vale recordar que el Masters es el único trofeo grande que Rafael Nadal no conquistó en su legendaria carrera.

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