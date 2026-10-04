Carlos Alcaraz avanzó en Tokio por el retiro de Denis Shapovalov y aseguró un finalista español

El español Carlos Alcaraz, actual número 3 del ranking mundial, se clasificó para las semifinales del Abierto de Japón, el ATP 500 que se disputa en Tokio, luego de que el canadiense Denis Shapovalov se retirara con el encuentro en favor del murciano por 7-6 (7-3) y 2-1. El norteamericano sufrió una lesión en la parte superior del muslo derecho en el primer game del segundo set y, más allá del esfuerzo, no pudo continuar. “Regresa pronto Denis”, firmó Alcaraz en la cámara, en la tradicional ceremonia que hacen los ganadores de los partidos.

Alcaraz, vigente campeón de Tokio, se enfrentará a su compatriota Jaume Munar por un puesto en la final. Munar, número 64 del mundo, se clasificó a las semifinales tras eliminar al francés Kyrian Jacquet, 86º del ranking.

Denis Shapovalov debió retirarse por una lesión en el segundo set ante Carlos Alcaraz: el español avanzó a las semifinales de Tokio RIE KIKUCHI - AFP

Aunque el partido terminó de manera abrupta por la lesión de Shapovalov, Alcaraz exhibió muchas de sus virtudes sobre la superficie dura del Ariake Colosseum. La variedad de golpes de Shapovalov, capaz de cambiar el ritmo con un talento asombroso, exigió al exnúmero 1, que apenas está jugando su segundo torneo oficial después de estar cuatro meses inactivo por una lesión de muñeca derecha (el otro torneo fue el US Open, donde alcanzó los cuartos de final). El canadiense tuvo un quiebre de ventaja en dos oportunidades y llegó a disponer de una pelota de set, pero Alcaraz fue tenaz y se convirtió en escapista.

“Mi servicio fue un poco frustrante. No podía encontrar el golpe: sufrí en casi todos mis turnos de saque”, dijo Alcaraz, quebrado hasta en tres ocasiones en el primer parcial. “Pero estoy satisfecho con la forma en que he respondido tras cada rotura. Fue un buen primer set. Hubo buenos puntos, buenos peloteos”, apuntó el español.

El festejo de Carlos Alcaraz en el Japan Open RIE KIKUCHI - AFP

Alcaraz busca convertirse en el primer jugador capaz de retener el título en Tokio desde que lo consiguiera Pete Sampras entre 1993 y 1994. El creativo europeo reconoció que “todavía estoy lejos de donde quiero estar”. Y añadió: “Pero estoy haciendo cosas fantásticas sobre la cancha. Los entrenamientos están saliendo bien y hago todo lo que puedo cuando juego los partidos. La competición y los entrenamientos son cosas muy diferentes, pero tenés que encontrar una manera de ganar y lo estoy haciendo”.

Lo mejor de Alcaraz vs. Shapovalov

Alcaraz domina 3-1 el historial ante Munar: este último ganó su único partido en el primero que disputaron, en las semifinales de Marbella 2021, sobre polvo de ladrillo. En el duelo más reciente, en los 8vos de final de Queen’s 2025, sobre césped, Munar exigió a Alcaraz en un partido de tres sets, finalmente ganado por Carlos en tres horas y 24 minutos, por 6-4, 6-7 (7-9) y 7-5.

La otra semifinal de Tokio la disputarán el checo Jiri Lehecka (23°) ante el monegasco Valentin Vacherot (18°).