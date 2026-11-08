Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de París: así quedó la tabla histórica de campeones

Carlos Alcaraz (2°) se consagró campeón del Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría de la temporada que se disputa en el París La Défense Arena de Francia, al derrotar este domingo en la final a Ben Shelton (3°) por 7-6 (5) y 7-5 y con su primera conquista del torneo ingresó a la tabla de ganadores.

En su camino a la novena estrella de M1000 el español debutó en la segunda ronda porque fue uno de los preclasificados. En ella le ganó al estadounidense Alex Michelsen por 7-6 (4) y 6-3. La siguiente fase la atravesó sin jugar por la no presentación de Matteo Berrettini; en cuartos celebró ante Taylor Fritz (11°) por 6-7 (10), 7-5 y 6-3; y en semifinales se impuso al noruego Casper Ruud por un doble 6-4.

Con su primer título en París, Alcaraz ingresó a la lista de campeones y tiene una corona al igual que el el italiano Jannik Sinner (2025), alemán Alexander Zverev (2024), el danés Holger Rune (2022), los rusos Daniil Medvedev (2020), Karen Khachanov (2018) y Nicolay Davidenko (2006), el estadounidense Jack Sock (2017), los británicos Andy Murray (2016) y Tim Henman (2003), el español David Ferrer (2012), el suizo Roger Federer (2011), el sueco Robin Söderling (2010), el francés Jo-Wilfried Tsonga (2008), el argentino David Nalbandian (2007) y el checo Tomáš Berdych (2005).

Desde que el Masters 1000 de París comenzó a disputarse en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. El balcánico participó de la edición 2026 y fue eliminado en la tercera ronda por Rinky Hijikata.

En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) -7

Boris Becker (Alemania) / Marat Safin (Rusia) - 3

Brian Gottfried (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 2

Novak Djokovic ganó siete veces el M1000 de París JULIEN DE ROSA - AFP

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