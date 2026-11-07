Carlos Alcaraz sigue en buena forma: venció a Casper Ruud y buscará desquite contra Ben Shelton en el Masters de París

PARÍS (AP).— Carlos Alcaraz alcanzó su tercera final desde el Abierto de Estados Unidos al imponerse el sábado a Casper Ruud por 6-4, 6-4 en el Masters de París. El español, segundo preclasificado, jugará por el título contra el tercero, Ben Shelton, después de que el estadounidense se recuperó tras ir abajo con un quiebre en el set decisivo para vencer al francés Luca Van Assche por 5-7, 6-3, 6-4 en su semifinal.

Alcaraz lidera 3-1 contra Shelton, pero perdió su último enfrentamiento en una maratón de cuartos de final a altas horas de la noche en el Abierto de Estados Unidos que terminó pasadas las 3 y media de la madrugada.

“Realmente quiero vengarme de Ben”, dijo Alcaraz. “La última vez fue un partido bastante duro. Voy a intentar hacer cosas diferentes en pequeños momentos, momentos importantes, que probablemente no hice bien la última vez”.

Tras haber salvado dos puntos de partido contra Taylor Fritz el viernes, Alcaraz rara vez pareció bajo presión contra Ruud y no enfrentó un punto de quiebre, concluyendo el partido con un ace. Ha vencido a Ruud siete veces en ocho enfrentamientos.

“Realmente quiero vengarme de Ben”, dijo Alcaraz sobre la final que se viene DIMITAR DILKOFF - AFP

Alcaraz dijo a los aficionados que será “un gran partido para ver” contra Shelton y parece con ganas de entretenerlos.

Entre los mejores golpes del showman español contra Ruud estuvo un soberbio drop-shot ganador de volea en el cuarto juego del segundo set, que implicó un movimiento de muñeca casi imperceptible y provocó fuertes aplausos en el Plenitude Arena.

“Estoy realmente feliz y orgulloso de mí mismo”, dijo Alcaraz. “He llegado a esta parte de la temporada mucho más fresco, con hambre, ambicioso, emocionado”.

Alcaraz busca su quinto título del año —ganó Viena el domingo pasado— y el 29° de su carrera .

El estadounidense, tercer preclasificado, parecía en problemas cuando el francés, sin preclasificación, le quebró el saque para ponerse 3-1 arriba en el tercer set.

Pero el subcampeón del Abierto de Estados Unidos respondió al ganar los siguientes cuatro juegos para tomar ventaja de 5-3.

“Sé que siempre va a haber alguna pequeña posibilidad de que pueda ejecutar”, dijo Shelton. “Si puedo ser valiente y seguir ganando mi saque y mantenerme con el tipo, siento que hay una pequeña ventana”.

Después de que Van Assche mantuvo su servicio bajo presión, Shelton cerró el partido con su saque para acercarse a su quinto título del año y el octavo de su carrera. Shelton, de 24 años, va camino de conquistar su tercer título Masters, tras haber ganado dos veces el título de Montreal.

El único título de Van Assche en su carrera llegó este año, sobre arcilla al aire libre, en Estoril, Portugal.

Van Assche, de 22 años, disputaba su primera semifinal de un Masters y se llevó por poco un primer set muy ajustado. Shelton igualó el partido al completar un juego de servicio en blanco con una volea de revés precisa en la red.

Van Assche quebró para ponerse 3-1 arriba cuando devolvió el saque con efecto de Shelton con un passing de derecha, latigazo paralelo a la línea.

Pero Shelton recuperó el quiebre de inmediato, sostuvo en blanco para el 3-3 y luego volvió a quebrar mientras Van Assche parecía acusar el desgaste físico. Shelton esbozó una sonrisa cuando su 19no ace del partido puso el marcador 5-3.

“Cometí una cantidad significativa de errores no forzados de derecha en el primer set y, en realidad, mi objetivo después de eso fue eliminar esos errores no forzados (y) usar la velocidad de la cancha a mi favor”, dijo Shelton. “Realmente encontré un gran ritmo”.