Carlos Alcaraz: el puntazo que hizo delirar al público en Queen’s y los videos de las leyendas que observa para aprender a jugar sobre césped

Carlos Alcaraz, el niño maravilla español, había advertido que el arranque de su aventura en la gira sobre césped sería compleja y, rápidamente, pudo comprobarlo en su estreno en el tradicional ATP 500 de Queen’s. El número 2 del ranking sufrió en su debut en el césped londinense y remontó el desafío ante Arthur Rinderknech (Francia) por 4-6, 7-5 y 7-6 (7-3), en dos horas y 34 minutos, en su regreso a la competencia desde las semifinales de Roland Garros (con calambres originados por la “tensión”, cayó ante Novak Djokovic). Rinderknech, que entró como lucky loser, estuvo cerca de dar la sorpresa: llegó a dominar el partido por 6-4 y 5-4, pero en ese momento de definición el murciano reaccionó, exhibió su mejor repertorio de impactos y encadenó tres games consecutivos para forzar un set más.

Carlos Alcaraz venció al francés Arthur Rinderknech en su debut en Queen's

El tercer parcial también fue sumamente parejo. De hecho, ambos jugadores llegaron a la definición por tie-break. Pero allí, una vez más como en la mayoría de los momentos espinosos, Alcaraz (20 años) logró imponerse. De hecho, en uno de los tantos, generó que el público británico se enrojeciera las palmas aplaudiéndolo por una acción que incluyó de todo: tras iniciar el punto sacando, Rinderknech desplazó al español por toda la geometría del court, pero Alcaraz, eléctrico de piernas, terminó ganando el tanto con una derecha cruzada en una posición incómoda y resbalándose.

“Fue el primer partido en césped de la temporada y se me puso bastante difícil al principio. Me costó adaptar mi tenis, mi juego, a la superficie. Pero es lo que necesito, más horas en la cancha, jugar todo lo que pueda. Tener un partido así de duro me ayuda”, apuntó Alcaraz, el número uno del mundo más joven de la historia (con 19 años, tras conquistar el último US Open). Su próximo rival en Queen’s será el checo Jiri Lehecka (36°).

Fue apenas el séptimo partido de Alcaraz en el césped, la superficie más “traicionera”, y el primero fuera de los courts del All England Club, la casa de Wimbledon. El español actuó dos veces en el tercer Grand Slam de la temporada: en 2021 perdió en la segunda ronda (ante el ruso Daniil Medvedev) y, el año pasado, llegó hasta los octavos de final (fue vencido en cuatro sets por el italiano Jannik Sinner).

El jugador entrenado por el “Mosquito” Juan Carlos Ferrero reconoció que recurre a dos integrantes del Big 4 para tratar de mejorar sus rendimientos sobre césped: “Me gusta ponerme videos de (Roger) Federer, de (Andy) Murray, que son de los jugadores que mejor se mueven en el césped. No voy a hablar de Djokovic porque resbala como si fuera tierra y eso no va a ser mi caso. Ya no es cómo golpean, porque cada uno tiene su estilo, pero ver cómo se mueven e intentar imitarlos es lo que me interesa tratar de realizar”.

Este año, Wimbledon levantará el telón el 3 de julio.

Venus Williams, invitada a los 43 años

Wimbledon le concedió una invitación a la tenista estadounidense Venus Williams, de 43 años y cinco veces campeona individual del Grand Slam británico. La mayor de las hermanas Williams había participado de la competencia de dobles mixto el año pasado y su última participación en el cuadro individual de Wimbledon había sido en 2021.

La exnúmero uno mundial retomó la competición sobre césped la semana pasada en ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), con una derrota por 3-6, 7-6 (7-3) y 6-2 ante la suiza Celine Naef. Pero este lunes, en la primera ronda del torneo de Birmingham, derrotó a la italiana Camila Giorgi por 7-6 (7-5), 4-6 y 7-6 (8-6), logrando su primera victoria contra una jugadora del top 50 desde 2019.

Venus Williams celebra tras vencer a Camila Giorgi en Birmingham

Entre las otras invitadas al cuadro femenino figura la exnúmero tres mundial Elina Svitolina. La ucraniana, que se perdió la anterior edición por estar embarazada, llegó a las semifinales de Wimbledon en 2019. Fue madre en octubre pasado y recientemente alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, negándose entonces a estrechar la mano de la bielorrusa Aryna Sabalenka después de su derrota.

En categoría masculina, el belga David Goffin, cuartofinalista el año pasado, tendrá el derecho a disputar el cuadro principal a pesar de su 124° puesto en el ranking mundial.

