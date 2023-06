Todavía vigente: Venus Williams, a los 43 años, ganó en un torneo por la gira de césped de la WTA

escuchar

El sábado pasado, Venus Williams cumplió 43 años. Mientras la legendaria Serena se retiró de los courts, la mayor de las hermanas Williams se niega todavía a colgar la raqueta. Venus ya no es la jugadora que fue número 1 del mundo hace dos décadas, y en su palmarés ostenta 49 títulos, 7 de ellos de Grand Slam. Hoy apenas disputa un puñado de torneos por temporada y es la número 697 del ranking. Pero sigue vigente, especialmente cuando juega en su superficie predilecta, el césped londinense. Al fin de cuentas, y aunque pasó bastante tiempo por algo fue cinco veces campeona en Wimbledon.

Williams dio la sorpresa este lunes al vencer por 7-6 (7-5), 4-6 y 7-6 (8-6) a Camila Giorgi, la 48va del mundo, tras más de tres horas de acción en el torneo de Birmingham, válido por el WTA Tour. Fue la primera victoria de Williams ante una de las 50 primeras del ranking de la WTA en casi cuatro años: no conseguía un éxito de esta naturaleza desde que superó a la checa Barbora Strycova en el debut en el torneo de Pekín 2019. También se trató de su tercera victoria en la misma cantidad de encuentros frente a Giorgi, a quien había superado previamente en el Australian Open 2015 y en el US Open 2018.

La mayor de las Williams estuvo sin jugar durante los primeros seis meses del año debido a una lesión del isquiotibial que sufrió en el certamen de Auckland, en la primera semana de 2023. Reapareció la semana pasada, pero perdió frente a la suiza Celine Naef, de 17 años, en la primera ronda del torneo de Hertogenbosch, en Países Bajos.

Williams dijo que el partido contra Giorgi fue de “ida y vuelta”. “En varios momentos creí que el partido estaba liquidado y ella sacaba un disparo de la nada” dijo Williams. “Me exigió ir al límite de lo que puedo hacer, y eso es fantástico para mí. Llevaba mucho tiempo sin jugar, así que es grandioso poder responder a la situación”, añadió la jugadora californiana, que se impuso en 3 horas y 17 minutos de acción.

La estadounidense se impuso a pesar de las molestias que arrastra en una rodilla, y más allá de una aparatosa caída que tuvo en el primer parcial, a una rival que es 12 años menor que ella. Vale recordar que Venus, en 2011, fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune y sistémica que afecta sobre todo a las glándulas exocrinas, lo que conduce a la aparición de síntomas de sequedad y a la sensación de fatiga. Además, la gran variedad de síntomas que tiene esta afección tiene un impacto negativo en la calidad de vida del paciente por las diversas funciones que pueden verse alteradas.

Venus Williams prepara la derecha en el cotejo ante Camila Giorgi Jacob King - PA

!Tuve un gran comienzo, pero mi pierna comenzó a dolerme en el tercer juego”, explicó Williams. “Así que yo estaba como diciendo, ‘Oh no, esto no’. Fue realmente difícil controlar mis emociones, para ser honesta. Eventualmente, me acostumbré a lo que estaba pasando y traté de ignorarlo. No podía moverme tan bien como quería, pero traté de llegar a cada pelota que podía”, remarcó la jugadora de 43 años.

En la próxima ronda, Williams se enfrentará con otra jugadora de golpes potentes, ya que espera a la ganadora del cruce entre la letona Jelena Ostapenko, excampeona de Roland Garros y segunda favorita, y la Linda Noskova, de 18 años. La última vez que Venus ganó dos partidos seguidos fue en Cincinnati 2019, donde llegó hasta los cuartos de final.

LA NACION