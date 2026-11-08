Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton, por la final del Masters 1000 de París: horario y cómo ver en TV y streaming

Ben Shelton (3°) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrentan este domingo en la final del Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría de la temporada que se disputa en el París La Défense Arena de Francia.

El partido inicia a las 11 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El mano a mano entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton ATP

El estadounidense va por su tercer M1000 después de Toronto 2025 y Montreal 2026. Accedió al duelo decisivo tras superar en semifinales al francés Luca Van Assche, la gran revelación de esta edición, por 5-7, 6-3 y 6-4. El norteamericano debutó en el campeonato en la segunda ronda porque es uno de los preclasificados y eliminó allí a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4. En la tercera etapa doblegó al galo Arthur Rinderknech por 3-6, 6-4 y 7-6 (5) mientras que en cuartos de final su víctima fue su compatriota Tommy Paul (12°) por 6-4, 4-6 y 6-3.

El español, por su parte, busca su noveno título de Master 1000, pero el primero en París. Su camino a la final también comenzó en la segunda ronda, en la que le ganó al estadounidense Alex Michelsen por 7-6 (4) y 6-3. La siguiente fase la atravesó sin jugar por la no presentación de Matteo Berrettini; en cuartos celebró ante Taylor Fritz (11°) por 6-7 (10), 7-5 y 6-3; y en semifinales se impuso al noruego Casper Ruud por un doble 6-4.

US' Ben Shelton reacts to his victory against France’s Luca Van Assche at the end of their men's singles semi-final match on day six of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Plenitude Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on November 7, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) DIMITAR DILKOFF - AFP

El historial entre ambos jugadores favorece al español con tres victorias contra una de su rival, que se quedó con el último y único encuentro que jugaron este año y correspondió a los cuartos de final del US Open. De local, Shelton prevaleció por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7).

Desde que el Masters 1000 de París comenzó a disputarse en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. El balcánico participó de la edición 2026 y fue eliminado en la tercera ronda por Rinky Hijikata. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París