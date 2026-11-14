Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se reencontraron casi un año después de su separación

Casi un año después de una separación que sorprendió al mundo del tenis, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero volvieron a encontrarse cara a cara. El escenario fue el Inalpi Arena de Turín, donde este domingo comenzarán las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. Allí, durante un entrenamiento compartido con el estadounidense Ben Shelton, nuevo pupilo del extenista español, ambos protagonizaron un emotivo reencuentro que incluyó dos abrazos y algunas palabras, en una escena que atrajo la atención de los presentes.

El encuentro se produjo este sábado, alrededor de las 16, cuando Alcaraz y Shelton coincidieron en la cancha central para realizar una práctica de una hora. Ferrero se acercó a la red, donde lo esperaba su antiguo dirigido. Primero se estrecharon las manos y después se fundieron en un abrazo, entre sonrisas y ante las cámaras que registraron el momento. Que además generó el aplauso y grito de los fanáticos presentes.

Tras ese primer saludo, cada uno regresó a sus tareas. Alcaraz continuó con su preparación bajo las órdenes de Samuel López, mientras Ferrero supervisó los movimientos de Shelton. Al finalizar el entrenamiento llegó un segundo abrazo, ya al costado de la cancha, esta vez más prolongado y efusivo, que cerró una jornada especial para quienes compartieron siete años de trabajo y numerosos éxitos en el circuito profesional, en los primeros años del tenista español que lo llevaron al estrellato.

El reencuentro había sido anticipado por el propio Alcaraz, que durante una conferencia de prensa en Turín reconoció la expectativa que le generaba volver a ver a quien lo acompañó desde los 15 años. “No voy a mentir, va a ser un poco raro. Ha pasado mucho tiempo sin verlo”, admitió el murciano de 23 años, al ser consultado sobre la posibilidad de encontrarse con Ferrero en el equipo de otro tenista por primera vez.

Sin embargo, el español dejó en claro que esperaba con entusiasmo ese momento. “Estoy muy emocionado por verlo aquí. Hablar con él, abrazarlo y darle un gran abrazo. Ha pasado mucho tiempo sin verlo”, expresó. Finalmente, cumplió.

🫂 Un 𝐚𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨 vale más que mil palabras.



La imagen de cariño entre Alcaraz y Ferrero al final del entreno en Turín.



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La relación profesional entre ambos terminó en diciembre de 2025, pocas semanas después de que Alcaraz alcanzara la final de las ATP Finals, en la que cayó frente a Jannik Sinner. La ruptura resultó inesperada por los resultados deportivos que habían conseguido y por la estrecha relación que mantenían.

Desde entonces, Alcaraz continuó su carrera con Smauel López como principal entrenador, mientras Ferrero permaneció alejado del circuito durante varios meses. Su regreso se produjo a partir del acuerdo con Shelton, a quien asesorará de manera más estable desde 2027. En Turín, ambos comenzaron a trabajar juntos antes del inicio formal de la pretemporada.

La nueva etapa también abre la posibilidad de que vuelvan a cruzarse desde lados opuestos de la cancha, como rivales, cuando el estadounidense y el español coincidan en algún torneo importante. Por lo pronto, Carlitos Alcaraz tiene por delante uno de los grandes desafíos que todavía le quedan pendientes. Las ATP Finals se disputarán desde este domingo hasta el 22 de noviembre y el español debutará el lunes frente a Frances Tiafoe. Integrará el grupo Ivan Lendl junto con Daniil Medvedev y Flavio Cobolli, además del estadounidense.