Cómo quedó el ranking después de Roland Garros: Zverev se afirma en el Top 3 y los ascensos de los argentinos

Con la definición de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, terminó también la gira europea de canchas lentas. Mientras los protagonistas ya se mudan a la temporada de césped, que terminará en Wimbledon dentro de tres semanas, es tiempo de ver cómo quedaron los rankings tras la consagración de Alexander Zverev, entre los varones, y de Mirra Andreeva en la rama femenina.

En la parte más alta de la clasificación no hubo cambios: Jannik Sinner, a despecho de su eliminación en la segunda ronda, continúa en lo más alto, seguido por Carlos Alcaraz, mientras que Zverev se mantiene en el tercer escalón. Ahora, en un vistazo más fino de los números, se puede ver que el italiano cedió 1250 puntos y dejó pasar la oportunidad de conseguir una ventaja definitiva; la baja por la lesión en la muñeca le hizo perder 2000 puntos al español -que era el defensor del título-, y con la Copa de los Mosqueteros en sus manos, el alemán se acercó notoriamente a los dos primeros escalones.

Es cierto que Zverev no alcanza todavía a Sinner ni a Alcaraz, pero sí se consolida en su posición de número 3 del ranking. Sascha sumó 1600 puntos, llegó a 7305, y le recortó bastante distancia a Alcaraz, que bajó de 11.960 a 9960. Su primer título de Grand Slam, además de quitarle un peso enorme de los hombros, le permite al alemán encarar la segunda parte de la temporada con otras perspectivas.

Flavio Cobolli perdió la final, pero desde este lunes es Top 10 (AP Foto/Christophe Ena) Christophe Ena - AP

El primer cambio en el Top 10 llegó a continuación: la buena campaña en París -llegó a los cuartos de final- dejó a Felix Auger-Aliassime por primera vez como número 4 de la clasificación. Otro gran ascenso es el de Flavio Cobolli: por llegar a la final en el Bois de Boulogne, subió 4 posiciones desde el 14° lugar, y este lunes es el 10° del ranking por primera vez en su carrera. Y otra muestra del poderío italiano, que además de contar con el N° 1 del ranking, sumó otro jugador en el Top 10. Los máximos escaladores de la quincena también llegan desde la península: el semifinalista Matteo Arnaldi, que no pudo presentarse a su duelo contra Cobolli, saltó 70 escalones, del 104° al 34°; Matteo Berrettini, más allá de su pasado de Top 10, también recuperó terreno y subió 57 peldaños, del 105° al 48°.

Dentro de los primeros, el retroceso fuerte es el de Novak Djokovic, que cayó tres puestos, hasta el 7° escalón. Con 39 años recién cumplidos, el serbio ha terminado la primera mitad de la temporada con apenas cuatro torneos jugados: final en el Australian Open, octavos en Indian Wells, caída en el debut en Miami, y salida de París en la tercera ronda; su ilusión de ir por un 25° título de Grand Slam se apagó muy pronto en París. En Wimbledon, a modo de recordatorio, fue campeón siete veces, la última en 2022. Luego llegó a dos finales -perdidas ambas ante Alcaraz-, y hace doce meses cayó en semifinales contra Sinner. Habrá que esperar para ver cómo el legendario Nole encara el resto del año. Lorenzo Musetti, baja por lesión, fue el único italiano en retroceso: descontó 800 puntos y descendió hasta el puesto 16°.

Joao Fonseca es ahora el tenista latinoamericano mejor ubicado en el ranking (AP Foto/Emma Da Silva) Emma Da Silva - AP

Un poco más atrás en el ranking, varios jugadores se fueron con números muy positivos de París. Entre ellos, el joven español Rafael Jódar, que sumó 388 puntos, seis posiciones, y se trepó al puesto 23°, listo para intentar el salto al Top 20. Otro factor para destacar es el ascenso de João Fonseca: el carioca llegó al puesto 25° con 1735 puntos, sube 5 escalones con su llegada a los cuartos de final, y es el nuevo mejor tenista sudamericano en el tour, por delante de Francisco Cerúndolo, que cedió un puesto, al 27°.

También hubo movimiento en cuanto a los tenistas argentinos. Los que aprovecharon y acumularon buenos puntos fueron Francisco Comesaña (89°), que regresó al Top 100 con una escalada de 13 puestos; también Juan Manuel Cerúndolo (del 56° al 45°), que alcanzó el mejor ranking de su carrera con los octavos de final en París, y también hay ranking más elevado para Thiago Tirante (del 60° al 52°).

Los que no sumaron o perdieron terreno: Francisco Cerúndolo (26° al 27°), Tomás Martín Etcheverry (del 28° al 30°) y Mariano Navone (38° al 39°). Aquí, vale hacer una aclaración: Sebastián Báez se despidió muy temprano de Roland Garros, eliminado en el estreno por Román Burruchaga. Pero el bonaerense se recuperó, fue a jugar el Challenger de Prostejov, se consagró campeón sin ceder ni un set y sumó 100 puntos, con los que escaló del puesto 64° al 53°.

Juan Manuel Cerúndolo llegó a octavos de final y se metió en el Top 50 (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) DIMITAR DILKOFF - AFP

Por el lado femenino, no hubo cambios en las posiciones más altas, más allá de las eliminaciones tempranas de Iga Swiatek (3ª) y Elena Rybakina (2ª). Sí le fue mal a Coco Gauff: la campeona defensora se fue muy pronto y eso le costó irse desde el 4° al 7° escalón. Mirra Andreeva, la rusa que añadió su nombre a la lista de campeonas de Grand Slam, sube del 8° al 6° escalón, y todo parece indicar que tiene el potencial para estar bastante más arriba. Claro que ningún ascenso fue tan pronunciado como el de Maja Chwalinska: la polaca había llegado a Roland Garros para jugar la clasificación como la 114° del mundo; superó esa etapa y siguió hasta llegar a la final. Todo ese movimiento de casi tres semanas le permitió avanzar nada menos que 93 peldaños, y desde este lunes es la 21ª del mundo. La posición más alta de su carrera, por supuesto.

Y también hubo buenos números para la argentina de mejor campaña: Solana Sierra llegó a la tercera ronda y agregó 90 puntos a su cuenta, lo que significó un avance de 12 casilleros para ubicarse por primera vez como la 56ª del ranking. Es, en cierto modo un alivio para la marplatense, que pronto pondrá en juego los 270 puntos que alcanzó el año pasado al llegar a los octavos de final de Wimbledon desde la qualy.