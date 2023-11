escuchar

El equipo argentino de la Copa Davis ya conoce a su rival de los Qualifiers 2024 , la etapa previa a la fase de grupos de las Finales, donde compiten los mejores 16 países. En febrero del año próximo (viernes 2 y sábado 3 o sábado 3 y domingo 4), después del Abierto de Australia y antes del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, el conjunto nacional se medirá con Kazakhstán, en condición de local. Es un muy buen cruce para el conjunto albiceleste.

Francisco Cerúndolo, una de las mejores piezas del equipo argentino de Copa Davis Santiago Filipuzzi

El mejor jugador del rival de la Argentina es Alexander Bublik, el número 32 del ranking individual. En polvo de ladrillo, la superficie que elegirá la Argentina para la serie, Bublik tiene un 38,1% de efectividad a nivel ATP (16 victorias, 26 derrotas).

Además cuenta con Aleksandr Nedovyesov, número 44 en dobles, y Timofey Skatov, 215° del ranking individual.

La Argentina y Kazakhstán se enfrentaron dos veces. En 2011, en Parque Roca, por los cuartos de final del Grupo Mundial, la Argentina se impuso por 5-0. En 2017, Kazakhstán envió al descenso al equipo nacional, venciéndolo por 3 a 2 en el repechaje en Astana.

Alexander Bublik, número 32 del mundo, el mejor jugador de Kazakhstán Kirsty Wigglesworth - AP

Deportiva y económicamente, los Qualifiers representan un desafío valioso para la Argentina. Superar ese obstáculo y regresar -después de dos años- a la fase de grupos de las Finales en 2024 (en septiembre, después del US Open, donde compiten los mejores países del mundo), es un objetivo resaltado en la agenda, que permite proyectar, presupuestar y entusiasmarse con lo que pueda ocurrir en el court. Además, el premio económico que la Asociación Argentina de Tenis recibiría por ese paso deportivo sería un ingreso bienvenido para la tesorería y las distintas actividades que prometió la entidad, como la construcción del centro nacional de tenis en el KDT, recientemente anunciado.

Los emparejamientos de los Qualifiers 2024 quedaron de la siguiente manera: Canadá-Corea del Sur; Serbia-Eslovaquia; Croacia-Bélgica; Hungría-Alemania; Países Bajos-Suiza; República Checa-Israel; Ucrania-Estados Unidos; Finlandia-Portugal; China Tapei-Francia; Argentina-Kazajistán; Suecia-Brasil y Chile-Perú. Los doce ganadores se sumarán a las Finales para las que ya tiene un lugar reservado Italia, Australia, España y Gran Bretaña.

Los Qualifiers de #CopaDavis 2024 👀



¿Quienes pasarán a las Finales? 🎉 pic.twitter.com/gFSxh29IBt — Copa Davis (@CopaDavis) November 26, 2023

El capitán argentino de 2024

Definido el rival de la Argentina en los Qualifiers de 2024, se espera que la Asociación Argentina de Tenis oficialice quién será el capitán del equipo y todo indica que Guillermo Coria continuará en una función que ocupa desde marzo de 2022. Tras la victoria 4-0 ante Lituania de septiembre pasado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el finalista de Roland Garros 2004 dijo que se tomaría un tiempo para evaluar su gestión y “saber” si podía “seguir aportándole cosas a los chicos”. Al poco tiempo viajó a Chile como capitán de los jugadores que compitieron en los Panamericanos de Santiago y, ante los micrófonos, repitió el concepto, aventuró que hablaría con los dirigentes y añadió haber recibido mensajes de apoyo de jugadores y entrenadores.

A principio de este año, después de la derrota de septiembre de 2022 en la fase de grupos de la Copa Davis, en Bolonia, donde Coria falló en movimientos estratégicos y tampoco supo cómo enfrentar diferencias tensas de vestuario, la mesa chica de la dirigencia (que el propio Mago ocupa, como vocal titular) pensó en hacer un cambio en la capitanía y reemplazarlo por alguien que no haya sido “jugador de la Legión” (antes de Coria venían de la decepcionante gestión de Gastón Gaudio). Surgieron algunas opciones, como la de Fabián Blengino. Pero el tiempo parece haber curado ciertas heridas y, lo que hace un tiempo aparentaba no tener retorno, por el momento ya no tiene ese tono.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa Davis FABIAN MARELLI

Los dirigentes de la AAT, sobre todo el presidente Agustín Calleri y el vicepresidente primero Mariano Zabaleta, le trasladaron inquietudes de manejo de grupo a Coria para tratar de que no se repitan situaciones incómodas del pasado reciente. Con las cartas sobre la mesa, Coria (radica en Rosario), Calleri (vive en Río Cuarto, Córdoba) y Zabaleta se reunirán en los próximos días en Buenos Aires, aprovechando que, en el Tenis Club Argentino, de Palermo, se realizará el WTA 125 porteño desde este lunes. Allí terminarían de sellar la continuidad para 2024 (podrían producirse algunos cambios dentro del cuerpo técnico).

En 2024, la capitanía es un cargo que pasa a ser aún más codiciado de lo normal . ¿Por qué? Para formar el equipo hay un abanico de jugadores jóvenes y de categoría (Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, más otras raquetas que se puedan sumar), además de destacadas opciones para formar el dobles (Andrés Molteni, Máximo González y Horacio Zeballos). Además, el año próximo se disputarán los Juegos Olímpicos de París y la competencia del tenis se realizará en Roland Garros: el capitán tendrá el privilegio de acompañar a los tenistas al Bois de Boulogne.

Sebastián Báez, una de las cartas argentinas en la Copa Davis Prensa AAT

Coria asumió en los Qualifiers de 2022, con un 4-0 ante la República Checa, en el Buenos Aires LTC. En septiembre del año pasado, en la fase de grupos, la Argentina perdió contra Suecia (2-1), Italia (2-1) y Croacia (3-0). En febrero último, ante Finlandia en Espoo, cayó 3-1. El 4-0 con Lituania fue la segunda serie ganada bajo la dirección de Coria. En la Copa Davis, el exnúmero 3 hizo debutar a Báez, Fran Cerúndolo, Pedro Cachin, Facundo Bagnis y Etcheverry.

LA NACION