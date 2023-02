Frustración argentina en la Copa Davis: el revés en Finlandia, incógnitas sobre la capitanía de Coria y la racha negativa sólo vista hace más de 50 años

escuchar

A casi 20 años de la histórica final cien por ciento argentina en Roland Garros 2004, ni Gastón Gaudio (el ganador en el Philippe-Chatrier) ni Guillermo Coria (el subcampeón) lograron transferir la sabiduría y el contagio que tuvieron en los courts como jugadores a sus funciones como capitanes en la Copa Davis .

Gaudio estuvo cerca de asumir en 2015, pero lo hizo en 2018 (tras el período de Daniel Orsanic que incluyó el primer título, en 2016) y se despidió en 2021 sin brillo, luego de una capitanía perezosa y con escasa comunicación con los jugadores. En 2019, con Gaudio en la conducción, la Argentina recibió una invitación para participar directamente de las Finales de Madrid: venció a Chile (3-0) y cayó con Alemania (3-0), se benefició por una combinación de resultados, se clasificó para la ronda de los ocho mejores y perdió ante España (2-1). En marzo de 2020 trastabilló con Colombia en Bogotá y, en septiembre de 2021, con Gaudio desganado, esquivó el descenso de categoría al vencer 4-1 a Belarús, sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Ante la baja por lesión de Cerúndolo, Facundo Bagnis debutó en la Copa Davis y cayó ante Ruusuvuori en el cuarto y último punto de la serie @tennisfi

La dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, encabezada por Agustín Calleri (presidente) y Mariano Zabaleta (vicepresidente), no buscó a “veteranos” para sustituir a Gaudio y volvió a elegir a un “ex integrante de la Legión” sin experiencia como coach (Coria). La apuesta tampoco les salió bien. El peso de los nombres propios obtenido en una función, muchas veces, no son garantía futura para otra tarea vinculada. Saber jugar no significa saber gestionar. En el tenis profesional hay egos, emociones, intereses, distintos compromisos.

Tras la victoria de marzo pasado, de local, ante la República Checa, la Argentina se ganó un lugar en la fase de grupos de las Finales, en septiembre, pero el proyecto sufrió un cimbronazo. En Bolonia, el equipo nacional perdió los tres cruces (vs. Suecia, Italia y Croacia). Coria falló en la estrategia y careció de olfato, hubo diferencias en el vestuario y, como el equipo no se clasificó para los cuartos de final, la tesorería de la AAT se privó de embolsar US$ 500.000. En noviembre, el sorteo para los Qualifiers de este fin de semana (vs. Finlandia, de visitante), ubicó a Coria frente a un enorme desafío: convencer y armar un equipo en una serie incómoda (por rival y, sobre todo, por la distancia en una fecha clave, a horas del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, en Córdoba). Pero en el Espoo Metro Arena no estuvieron ni Diego Schwartzman, el mejor singlista argentino del ranking, ni Horacio Zeballos, un doblista de elite (tampoco Sebastián Báez). Coria no supo seducirlos.

La alegría del equipo de Finlandia, que venció a la Argentina y se clasificó por primera vez a los 8vos de final de la Davis @tennisfi

Sin la abundancia de otros tiempos, con Francisco Cerúndolo como single 1, más los debutantes Pedro Cachin y Facundo Bagnis, y el dobles conformado por Machi González y Andrés Molteni (que en la Copa Davis sólo habían jugado juntos ante Kazakhstán, en Astana, cuando la Argentina descendió en 2017), el equipo nacional buscó la victoria en un contexto poco amigable (sobre superficie dura y bajo techo) y falló. Luego del 1-1 del primer día, Finlandia cerró la serie por 3-1 con una destacada tarea de Emil Ruusuvuori, el mejor del fin de semana . En dobles, el 43° del ranking individual y Harri Heliövaara (número 10 en la especialidad, aunque se mostró impreciso) superaron a Molteni/González por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-4, en 2h47m. La Argentina quedó match point en contra y, encima, no pudo contar en el cuarto punto con Cerúndolo (ante Otto Virtanen sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho). Bagnis, el 88° jugador de la historia en el equipo albiceleste, perdió por 7-5 y 6-1 frente a Ruusuvuori (23 años), que se lució pese al desgaste físico hecho en el punto de dobles. Así, los capitaneados por Jarkko Nieminen lograron un lugar en la fase de grupos de las Finales por primera vez en la historia. La Argentina, en cambio, sumó otra decepción.

Con el traspié en la región nórdica europea, el ciclo de Coria ahora registra una marca negativa que hace ruido: desde su debut en la Copa Davis en 1923, el equipo nacional sólo había perdido cuatro series consecutivas entre 1967 y 1970. El próximo jueves, luego del sorteo en la sede de la Federación Internacional de Tenis en Londres, la Argentina conocerá el rival que tendrá en el repechaje de septiembre próximo (ante otro país perdedor de los Qualifiers o un ganador de los del Grupo I), un desafío fundamental para tratar de no perder la categoría, un escenario angustiante.

Machi González impacta, Molteni lo observa; el dobles argentino cayó ante la pareja finlandesa en la Copa Davis Emmi Korhonen - Lehtikuva

“Finlandia fue un justo ganador, aprovechó sus oportunidades y contó con un tenista como Ruusuvuori que jugó espectacular durante toda la serie. El equipo estuvo a la altura, competimos. Nos vamos dolidos y calientes, porque no nos gusta perder. Siento tristeza por los chicos que vinieron hasta acá y pusieron la cara” , expresó Coria en Espoo. Por sus palabras, se entiende que seguirá como capitán en septiembre, aunque allí sí se despedirá. En la Argentina se reunirá con Calleri y Zabaleta, quienes no acompañaron al equipo a Finlandia (curiosamente tampoco lo hicieron los otros extenistas que integran la comisión directiva; sólo viajaron el tesorero y el representante de marketing, que no tienen fogueo en el mundo de las raquetas). En la mesa chica de la AAT están pensando en otros nombres -no vinculados a la Legión como jugadores- para la capitanía 2024.

El equipo argentino se despidió de Finlandia mascullando bronca, con temperaturas bajo cero y nieve en cada rincón. Los jugadores seguirán sus calendarios con otros desafíos, en la gira sobre polvo de ladrillo. Faltan siete meses para el repechaje, un tiempo prolongado -pero sumamente valioso- para que la conducción del tenis nacional mire hacia adelante y haga un balance profundo de la situación con el objetivo de recuperar el brillo extraviado en la competencia que siempre marcó las pulsaciones.