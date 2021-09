Copa Davis: la Argentina y una “asombrosa decisión” de Belarús para el partido en Buenos Aires

La Argentina recibirá a Belarús, el sábado y domingo próximos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por los playoffs de la reclasificación para el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La delegación europea llegó a nuestro país con un equipo muy debilitado, sin sus tres jugadores principales y hasta con dos juniors, situación que generó sorpresa en el conjunto local. Y también provocó tranquilidad, ya que un triunfo le permitirá al equipo nacional obtener un boleto para los “Qualifiers” de 2022 (si atraviesa ese filtro, disputará las Finales del próximo año).

“Fue asombrosa la decisión que tomaron los rivales (de Belarús), no sabíamos que no iban a venir: yo me enteré hace poquito. No los conozco realmente a los rivales que vienen hoy en día, así que el equipo va a tener que tratar de investigar información de los chicos que vendrán, porque yo no tengo”, reconoció Horacio Zeballos, el mejor doblista del país (7° del ranking en la especialidad), uno de los convocados por el capitán Gastón Gaudio, junto con Diego Schwartzman, Guido Pella, Federico Coria y Máximo González.

El BALTC volverá a ser sede de una serie de Copa Davis después de 16 años. Emiliano Lasalvia - LA NACION

“Hay que ganar esta serie, la que viene y volver a llevar a Argentina adonde pertenece, venga quien venga vamos a estar a full entrenando desde cuando se pueda con el equipo, preparando la serie como si fuera cualquier tipo de rival -amplió Zeballos, en el programa Milenium Sports-. A mí siempre me quedó marcada una frase que David Ferrer me dijo hace muchos años, en la que me explicó que si él jugaba mal podía perder con cualquiera y si jugaba bien podía ganarle a cualquiera. Él, entrara con quien entrara, jugaba al cien por cien. Tenemos que estar lo mejor preparados posible”.

Ilya Ivashka (53° del ranking), Egor Gerasimov (90°) y el doblista Andrei Vasilevski (82°) no fueron parte de la convocatoria del capitán Aliaksandr Vasileuski. Belarús formará con Alexander Zgirovsky (20 años; 1222° en singles; con una serie de Copa Davis jugada), Martin Borisiouk (21, 1408°), Erik Arutiunian (16, 42° de ITF) y Daniil Ostapenkov (18, 63° de ITF).

El tenista bielorruso Alexander Zgirovsky, primer singlista en la serie de Copa Davis ante Argentina. facebook.com/alexander.zgirovsky

Según conoció LA NACION, Gerasimov jugó la primera ronda del US Open (perdió contra el polaco Hubert Hurkacz), dio positivo de Covid-19 y quedó aislado (se bajó de la competencia de dobles en Nueva York, donde iba a formar pareja con el georgiano Nikoloz Basilashvili). Vasilevski espera una criatura para las próximas horas, por ese motivo no jugó en Estados Unidos y tampoco iba a viajar a Buenos Aires. Ante ese escenario complejo, Ivashka, el primer preclasificado bielorruso, decidió bajarse y el capitán armó un equipo de jugadores muy jóvenes.

Diego Schwartzman, el primer singlista de la Argentina en la Copa Davis. John Minchillo - AP

El BALTC volverá a ser la sede de una serie de Copa Davis después de 16 años. La última vez que se jugó allí fue en marzo de 2005, cuando la Argentina le ganó a la República Checa por 5-0.

Todos los jugadores argentinos ya se entrenaron desde ayer en el BALTC, a puertas cerradas. La serie frente a Belarús marcaría el final de Gaudio como capitán. Su reemplazante podría ser Guillermo Coria.

