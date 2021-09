El referí de la final de la Copa América tuvo un insólito olvido en un partido en Uruguay

En la primera fecha del fútbol de Uruguay sucedió un hecho sorprendente e inusual. Ni los periodistas de la transmisión televisiva lo podían creer. En el arranque del torneo Clausura, un árbitro dio por comenzado el segundo tiempo de un partido y no advirtió que no estaba el arquero. En el estadio Abraham Paladino, el juez internacional Esteban Ostojich, pitó el arranque del complemento sin darse cuenta que Rodrigo Formento, el guardavalla de Progreso no estaba en su puesto.

Progreso y Villa Española empataba 1 a 1, en el Estadio Abraham Paladino. Cuando salieron a jugar la segunda mitad, ni Ostojich ni los propios compañeros de Formento advirtieron que el arco de Progreso estaba vacío. Por eso es que el árbitro pitó el arranque del juego. Antes este escenario el entrenador del equipo local, Álvaro Fuertes, comenzó a gritar con desesperación para que se detuviese el juego.

El increíble error de un árbitro en el fútbol uruguayo

Cuando notó la decisiva ausencia, el árbitro se encogió de hombros, como tratando de explicar que no era su culpa . Por supuesto, detuvo el partido y no lo reanudó hasta que Formento reingresó en la cancha.

Después del partido, Rodrigo Formento le contó al portal Referí: “Me demoré porque me estaban vendando el hombro, recibí un golpe en el gol, todavía no sé la gravedad de la lesión, mañana me harán estudios”.

“En el gol de Villa Española, a los 8 minutos, Rodrigo recibió un golpe, siguió y cuando nosotros marcamos el empate pidió asistencia a los 41 minutos del primer tiempo. En el entretiempo le realizaron un vendaje y por eso se demoró en la zona de los vestuarios. Estaba en duda para seguir, incluso, estaba listo para ingresar el arquero suplente, Rafael Sánchez”, le contó el DT Fuertes a Referí, de Uruguay.

Esteban Ostojich dirigió la final entre la Argentina y Brasil, por la Copa América 2021, en el estadio Maracaná CARL DE SOUZA - AFP

Según el reglamento el partido no puede comenzar sin arqueros. Puede hacerse si falta algún jugador de campo, pero el puesto del arquero es obligatorio. Es por eso que, en la rutina elemental de un árbitro, antes de empezar cada etapa, una de sus funciones es esperar el OK de los dos arqueros para comenzar. El detalle, se le pasó por alto esta vez a Ostojich.

Ostojich es un árbitro muy reconocido. No sólo dirigió la final de la Copa América entre la Argentina y Brasil en el Maracaná, sino que también condujo la final del Mundial de clubes entre Tigres y Bayern Munich. Los hinchas de Boca lo recuerdan bien: fue el juez que anuló el gol de Marcelo Weigandt en el partido con Atlético Mineiro, en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores, por un offside muy discutido. Los xeneizes se quedaron afuera de la competencia por penales.

LA NACION