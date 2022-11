Juan Schiaretti impulsó como sucesor a Martín Llaryora, que le pidió que se postule como presidente

escuchar

CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, adelantó el inicio de la campaña electoral y propuso como candidato para su sucesión a Martín Llaryora, actual intendente de la ciudad capital. Lo hizo durante un plenario provincial de Hacemos por Córdoba (HxC). Todavía no está definida la fecha de la elección, pero desde el oficialismo se especula con la segunda quincena de junio. Schiaretti subrayó que Llaryora “ha defendido a Córdoba; no se calla”. Y el elegido devolvió gentilezas: “Te necesitamos presidente de la Argentina, para que el país se encamine”.

Con esta movida, el peronismo local busca sacar ventaja a Juntos por el Cambio (JxC), que todavía debe definir a su candidato. Ya está anotado el senado Luis Juez pero no hay certeza de qué hará el diputado radical Rodrigo de Loredo.

Schiaretti planteó que su fuerza siembre busca “adelantarse a los tiempos” y que se está “frente a una nueva era” en el mundo. En la Argentina, describió, la situación “se agrava” por los errores de los gobiernos que “últimamente vienen conduciendo al país; el anterior, el anterior del anterior y el anterior...y el actual”.

Se preguntó si Córdoba “será capaz de estar a la altura del cambio de época o correremos desde atrás” y se inclinó por Llaryora como uno de los “capacitados” para seguir “con el timón” de la provincia, aunque aclaró que si hay otros “se dirimirá en una interna”.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora Gobierno de Córdoba

En las últimas semanas, Schiaretti reconoció públicamente que está trabajando para generar una “tercera vía” a nivel nacional, aunque todavía no definió si será o no candidato. Hace una semana, en una exposición en la UBA, dijo que está trabajando con ese objetivo y que lo seguirá haciendo para construir una alternativa superadora de la grieta. “Después veremos quién es candidato a Presidente”, definió. En el acto de esta tarde no tocó el tema.

No es la primera vez que Schiaretti amaga con lanzarse al ruedo nacional, una empresa en la que sí incursionó su socio y exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, fallecido en setiembre de 2018.

En la reunión de HxC, el Gobernador insistió en que existe un “modelo cordobés” que nació con su “compañero y amigo” De la Sota. “Somos un gobierno que habla poco y hace mucho; no somos comentaristas de la realidad, la transformamos (...) Esa es la diferencia que tenemos con otros que hablan mucho y hace poco”, dijo.

En busca de diferenciarse -sin nombrarlo- del kirchnerismo, agregó: “No vivimos insultándonos, no nos peleamos. Lo que queremos es trabajar en conjunto para que Córdoba siga siendo el polo productivo”.

A su turno, Llaryora definió a los dirigentes que estaban en el acto como “familia ampliada”. Exintendente de San Francisco, Llaryora llegó a la Municipalidad capitalina en 2019, con un fuerte respaldo de Schiaretti. Desde entonces, comenzó a construir su candidatura provincial, con fuerte presencia de su rostro y su voz en medios y vía pública. “No soy un producto del maketing, de las encuestas, de las consultoras. Soy un producto de gestionar para la gente”, señaló en el acto. “Vamos a trabajar en conjunto y vamos a ganar la próxima gobernación”, añadió.

Apenas terminado el acto, el plenario de la UCR provincial “exigió” a Schiaretti que publique la fecha de las elecciones. Afirmó que con el impulso a su candidato “intenta aventajar al resto”. “Perjudica a la democracia cordobesa, queriendo sacar mayor ventaja, y no es la primera vez que cambia o intenta cambiar las reglas de juego antes de una elección, donde hace primar su beneficio partidario por sobre el orden institucional”, añade.

Imputación

El plenario de HxC fue a las pocas horas de que la Fiscalía de Cura Brochero imputara a Oscar Félix González de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Actual presidente provisional de la Legislatura, González fue ministro de los gobiernos de Schiaretti y De la Sota.

El sábado pasado, González al volante de una BMW X1 chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas; quedaron con graves heridas la hija de la mujer y una amiga, ambas de 14 años.

Para la fiscal Analía Gallaratto, el legislador tuvo una “conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria”.