El ex tenista Andy Roddick se distanció de Djokovic, que dijo no querer vacunarse contra el coronavirus. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Andy Roddick, el último tenista estadounidense en obtener un trofeo de Grand Slam en el circuito individual masculino (en el US Open de 2003), se mostró en desacuerdo con el serbio Novak Djokovic, que, en medio de la pandemia del coronavirus, afirmó no querer vacunarse en el futuro en el caso de que sea uno de los requisitos para viajar a participar del circuito profesional.

"Quiero ver lo profunda que es su creencia y si se pierde los torneos de Grand Slam por no vacunarse", lanzó Roddick, en Tennis Channel, en un mensaje tan potente como sacaba dentro de una cancha. "Lo importante no es si él cree o no en las vacunas, sino si es lo más seguro para que el tenis pueda volver a disputarse globalmente. Y eso va a ser con pruebas y vacunaciones que nos permitirán volver a lo que conocemos como normal. No tengo que estar de acuerdo con su postura. Él sabe que tendrá que tomar una decisión", añadió el ex número 1 y ganador de 32 títulos.

En un primer momento, el actual número 1 del mundo se opuso fervientemente a la posibilidad de aplicarse una vacuna: "Nadie me obligara a vacunarme para poder viajar por el mundo y competir. En caso de que sea obligatorio estaré en una posición delicada. Tengo mi postura ideológica y no veo posible cambiarla a corto plazo".

Roddick jugó su último partido en el US Open 2012: perdió con Del Potro, en los octavos de final. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

En las últimas horas intentó bajarle el tono a la polémica. En unas declaraciones que su agente le remitió a The New York Times, el balcánico aclara: "Yo no soy un experto pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo. Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando porque es algo importante y que nos afectará a todos. Como el resto del mundo estoy un poco confundido. No sé cuál es la mejor manera para reacciona a esto".

Djokovic (32 años) y Roddick (37) llegaron a coincidir varias temporadas en el tour. Entre 2007 y 2012 se enfrentaron nueve veces y el historial quedó 5-4 en favor del nacido en Nebraska. Djokovic se encuentra cumpliendo con la cuarentena en Marbella, junto con su familia.

Djokovic junto con su mujer e hijos en Marbella, donde está cumpliendo con la cuarentena. Crédito: Twitter Djokovic

El virólogo serbio Predrag Kon, miembro del grupo del gobierno balcánico que lucha contra el avance del Covid-19, le respondió a Djokovic en Facebook que no debería formular mensajes "antivacunas" debido a la enorme influencia que tiene en su país.

"Como uno de los fanáticos más leales, quisiera tener la oportunidad de explicarle la importancia de la inmunología en la salud pública. Ahora es demasiado tarde, adoptaste las creencias erróneas", publicó Kon.