Jannik Sinner, en duda para Roland Garros: los médicos le recomiendan que cuide la cadera

Competir en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que comenzará el domingo 26 de este mes, representaría un riesgo para la salud de Jannik Sinner, el número 2 del ranking mundial. Los médicos y el equipo del talentoso italiano le piden precaución para poder rehabilitarse correctamente de la lesión que le afecta la cadera derecha y que, por ejemplo, no le permitió competir en el Masters 1000 de Roma, que se juega desde la semana pasada y finalizará este domingo.

Jannik Sinner, con una lesión de cadera derecha, podría perderse Roland Garros Manu Fernandez - AP

“No se cree que la lesión en la cadera sea grave, pero dada la naturaleza delicada de la articulación, los médicos recomiendan precaución”, publicó hoy La Gazzetta dello Sport. Sinner, el jugador más valioso de la temporada, campeón del Abierto de Australia, Rotterdam y Miami, el viernes pasado asistió a un centro médico de Turín, donde suelen atenderse los jugadores de Juventus, para realizarse distintos estudios. Además, estuvo realizando ejercicios en una pileta y en el gimnasio (por el momento no está haciendo ejercicios de tenis en la cancha; no le permiten impactar con raqueta).

“La estancia (de Sinner) en Turín debería finalizar este miércoles y, tras más pruebas y evaluaciones, el equipo decidirá si se traslada a París. De momento lo más probable es que el número 1 italiano decida no jugar el Slam en polvo de ladrillo. Se arriesgaría a llegar a París con muy poca formación, sin ser lo suficientemente competitivo y con el riesgo de no recuperarse del todo”, apunta La Gazzetta dello Sport. Vale recordar que los partidos en los Grand Slams son al mejor de cinco sets, lo que representa un mayor desgaste atlético, además potenciado por jugarse sobre la superficie lenta.

Sinner aspira al N° 1: Novak Djokovic, líder del ranking, podría perder la cima si no tiene una buena actuación en Roland Garros Antonio Calanni - AP

Una eliminación anticipada de Novak Djokovic en París le permitiría a Sinner convertirse en el número 1 del mundo sin jugar en el Bois de Boulogne. El objetivo lo alcanzaría si Nole no llega a la final de Roland Garros y Daniil Medvedev no alcanza la final de Roma, esta semana. En la rueda de prensa que brindó en el Foro Itálico tras bajarse del torneo de Roma, al explicar su ausencia del certamen, Sinner ya era consciente de que, si fuera necesario, aceptaría un periodo de descanso más largo del añorado: “Evaluaremos cuidadosamente mi estado y si tengo que parar más tiempo. Me gustaría jugar todos los días, todos los torneos, porque me encanta el tenis, pero la temporada es larga y presentarse sin estar preparado para un Slam, con partidos largos de cinco sets, podría ser contraproducente”.

A los 22 años, Sinner no tiene necesidad de arriesgar su salud tan prontamente, más allá de los objetivos que se propone alcanzar. Eso es lo que entienden los integrantes de su equipo y que intentan hacerle ver al jugador nacido en San Cándido. Profesional desde 2018, no es la primera vez que Sinner padece dificultades físicas y ello es motivo de alarma.

¿Para Jannik Sinner llegó la hora de parar y cuidar el físico? EMMANUEL DUNAND - AFP

En una entrevista brinda a LA NACION, en abril pasado, el extenista argentino Marcelo Chapu Charpentier, radicado en Italia desde hace más de 25 años, se refirió a Sinner con preocupación por las constantes lesiones y por su estilo de juego. “Tiene todas las características tenísticas, pero además tiene una gran tranquilidad, no desilusiona. Lo que no sé es cuánto va a durar. Me da miedo porque juega a 200 km/h todo el tiempo y no se cuida, no mide para nada. Lo ves que siempre llega con las piernas abiertas, tira fuertísimo, no defiende casi nunca…”, analizó Charpentier.

En los próximos días se conocerá oficialmente si Sinner evita competir en Roland Garros y apunta su regreso en el tour para la gira sobre césped o si toma riesgos y viaja a París, donde lo esperan como uno de los grandes favoritos al título (siempre y cuando esté en buenas condiciones, claro).

