Agustín Orión recordó la patada con la que lesionó a Leandro Paredes en Boca: “La pasé mal, me la comí yo”

Agustín Orión pasó una buena parte de su carrera en Boca: desde 2011 hasta 2016 y fue un puñado de veces campeón del campeonato local. Sin embargo, hubo un hecho -ocurrido en julio de 2013- por el que quedó marcado a fuego y que todavía hoy se recuerda. Fue cuando le pegó una patada durísima a Leandro Paredes durante un entrenamiento, lesionando al mediocampista, que por entonces tenía, apenas, 19 años.

Agustín Orión atajó en Boca desde 2011 hasta 2016

El recordado episodio fue durante un ensayo de fútbol, a puertas abiertas, en el predio de Casa Amarilla, cuando el equipo era dirigido por Carlos Bianchi. La fuerte infracción del arquero (y de atrás) se produjo luego de un cruce previo en la práctica, provocándole a Paredes una ruptura del ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo, que lo marginó de las canchas por más de tres meses. Paredes, hoy capitán de Boca y campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, en ese entonces tenía 19 años recién cumplidos: había quedado mano a mano con Orión y, en lugar de definir, le amagó, Orión interpretó que lo estaba cargando y le pegó una durísima patada desde atrás.

Hoy, el el exarquero se mostró arrepentido públicamente de aquel hecho y aseguró que fue “una de las cosas más feas” que le tocó vivir como futbolista. “En la vida uno no quiere hacerle daño a nadie. Íntimamente la pasé mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas (a Paredes) porque uno no sabe cómo reaccionar. Puede pasar, pasa poco. No me estoy justificando. Es una situación muy fea, uno no sale a la calle a lastimar a nadie, imaginate en una práctica de fútbol”, describió Orión en el streaming Todo por la Misma.

“Orión”



Porque el ex arquero recordó la histórica patada que le metió a Leandro Paredes y se victimizó: “una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol". pic.twitter.com/zFX4MfgDxQ — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) September 23, 2026

¿Orión y Paredes volvieron a hablar tras aquella violenta situación? “Sí, sí. Fuimos compañeros, después de eso volvió a jugar”, apuntó Orión, de 45 años, actual presidente del club Midland, que actúa en la Primera Nacional. “Hoy es el mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda”, dijo Orión, durante el mismo reportaje.

El exarquero Agustín Orión es el actual presidente del club Midland: en la imagen, con el entrenador Sergio "Huevo" Rondina x.com/prensamidland

“Escucharon que me iba a lastimar”

En 2019, casi seis años después de la acción de Orión y siendo jugador de París Saint-Germain, Paredes se refirió al hecho. “Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó lo que pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando pasó esto”, aseveró Paredes, en Fox Sports.

Y añadió: “Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lesionó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa. Él después me escribió mensajes de texto. Entiendo que en todos los clubes les pegan a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención”.