Cuándo juega Rafael Nadal, por las Finales de Copa Davis 2024: día, hora y TV

Los Finals de la Copa Davis 2024 comenzarán este martes en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga con los cuartos de final y la primera serie que se disputará es la de España y Países Bajos con Rafael Nadal en el equipo ibérico como principal figura en el que es el último certamen de su carrera porque anunció que se retirará del profesionalismo luego del campeonato.

El cruce comenzará a las 13 (hora argentina) con el primer encuentro de singles. Posteriormente, habrá otro cotejo individual y, por último, el dobles. El país que obtenga al menos dos victorias avanzará a las semifinales vs. el ganador de Alemania y Canadá, que se enfrentan el miércoles. Los encuentros se transmitirán en vivo a través de TyC Sports 2 y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

El equipo de España para las Finals de la Copa Davis, con Rafael Nadal Getty Images/ITF - Getty Images Europe

A horas del comienzo del primer encuentro, el entrenador del conjunto español, David Ferrer, no anunció quiénes son los tenistas que saldrán a la cancha. Es probable que Carlos Alcaraz dispute un juego de singles y Nadal, otro. Sin embargo, por la falta de actividad de la leyenda en los últimos meses no hay que descartar la presencia de Roberto Bautista Agut o Pedro Martínez, ambos de mejor presente que el manacorí. Una alternativa es que el múltiple campeón de Roland Garros haga pareja en el dobles con el especialista Marcel Granollers.

En la previa, Nadal, de 38 años, dejó en claro que integra el plantel para competir y que no piensa en su retiro ni en lo que se generó alrededor de su último campeonato: “No puedo predecir lo qué pasará. Si estoy en la cancha, espero que no afecten las emociones porque no estoy aquí para retirarme, sino para competir y ayudar al equipo. Luego, por supuesto, es mi última semana en el circuito profesional, pero estamos en una competición por equipos”. Aun así, también habló sobre su alejamiento de las canchas: “Es algo que llevo pensando durante bastante tiempo. He tenido algunos altibajos durante la temporada, pero siempre intenté darme una oportunidad más. Sé que será un gran cambio en mi vida, pero eso sucederá después de esta semana. La vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma”.

España acumula seis títulos de Copa Davis y en cinco de ellos estuvo Nadal: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Con él, buscará, de local en Málaga, la séptima corona para alcanzar a Suecia y descontarle a los máximos ganadores, Estados Unidos con 32, Australia con 38 y Gran Bretaña y Francia con 10 cada uno.

El epílogo de ‘Rafa’ en el tenis, cuyas expectativas son tan altas que se espera que Roger Federer y Novak Djokovic lo acompañen en su último campeonato, está atado a los resultados que consiga su país. Ante Países Bajos puede ser la última ‘batalla’ o su carrera se podrá extender hasta las semifinales del viernes vs. Alemania o Canadá. En el caso de que el combinado español acceda a la definición, Nadal será profesional hasta el domingo 24 de noviembre. Su carrera comenzó en 2001 y acumula 1080 triunfos contra 227 derrotas con 92 títulos.

LA NACION