Más de un centenar de personas reclamaron frente a la Quinta de Olivos para que se habilite la práctica de deportes individuales

Un centenar de profesores y practicantes de distintas disciplinas deportivas individuales de la provincia de Buenos Aires cortaron parcialmente la avenida Maipú, en Olivos, en el mediodía del domingo, para reclamarle al Gobierno nacional y a las autoridades bonaerenses que les permitan retomar sus actividades, suspendidas por la cuarentena desde hace casi cinco meses.

"El Gobierno tendría que cambiar de fase 1 a fase 4 o 5 al tenis, que es donde debería haber estado siempre. Es un deporte en el cual hay dos personas que juegan en 600 metros cuadrados, y que no tienen contacto", planteó indignado un profesor ante las cámaras de TN. Y agregó: "Hace meses que tendríamos que haber arrancado y en Provincia no arranca. Por suerte, en CABA van a abrir el 17".

La queja no es solo contra el gobierno provincial y nacional, sino también por la falta de presión de la Asociación Argentina de Tenis. "Nuestro deporte no empuja de la misma manera que el fútbol, que mueve mucho dinero. Pero nosotros, y los clubes donde trabajamos, estamos a punto de quebrar. El Gobierno nacional prometió ayudas que nunca llegaron", destacó.

No es la primera vez que los profesores de tenis se manifiestan por la falta de respuestas positivas de parte del gobierno, ya que una manifestación pacífica en el mismo escenario se había realizado el 14 de junio pasado.

Por segunda vez durante la cuarentena, los profesores de tenis se congregaron frente a la Quinta de Olivos para reclamar por su trabajo Fuente: LA NACION - Crédito: @tenisports

Además, se autoconvocaron ciclistas, profesores de paddle, de natación y de otros deportes acuáticos que llevan más de 140 días sin poder trabajar y entrenar, quienes también dejaron en claro que ya tienen listos los protocolos para garantizar la seguridad de todos.

"Tenemos empleados y no nos dicen cuándo vamos a abrir. Entendemos que hay deportes que son muy riesgosos, pero hay otros que no", expresaba ante las cámaras el dueño de un club de la zona. ¿Cómo vamos a hacer si hace cinco meses que tenemos las puertas cerradas y los socios no pagan la cuota social'", preguntó.

Más de un centenar de personas reclamaron frente a la Quinta de Olivos para que se habilite la práctica de deportes individuales Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Julián Pezzarini

El hombre denunció que no les dan préstamos, pero que tampoco podrían tomarlos porque su situación es muy mala y no podrían pagarlos. "Los clubes van a quebrar", anticipó. "No hay forma de mantenerse en estos meses. Tuve que pedir prestado y me dieron plata alumnas por caridad. Hace 140 días que no puedo remar hace 140 días", expuso una mujer que desde hace nueve años tiene una escuela de stand up paddle y daba clases en el Río de la Plata.

El remero Ariel Suárez, bicampeón en los Juegos Panamericanos, también djo presente frente a la Quinta de Olivos, donde detalló: "Los deportes náuticos, remo, canotaje, vela y miles más, tenemos porcentaje cero de contagio. Y no nos dejan entrenarnos. ¡Nos están discriminando!", dijo muy fastidiado. En la semana, Suárez había dicho vía Twitter que si el fútbol volvía este lunes, él ese mismo día volvía a poner su remo en el agua.

El hecho de que el martes pasado la AFA y el Gobierno nacional hayan llegado a un acuerdo para que mañana se reanuden los entrenamientos de los equipos de fútbol de primera división, y que otros deportes más concurridos tengan fecha estipulada de regreso a la actividad parece ser la gota que rebalsó el vaso de los entrenadores y representantes de los deportes individuales. "Parece que a nuestras tareas las agarraron como un divertimento. Nos están discriminando", denunciaron.

Cerca de las 15, la diputada nacional por CABA Dina Rezinovsky (Juntos por el Cambio) se hizo eco del tema y tuiteó: "Tomé el reclamo de los profesores y deportistas de canotaje, remo, natación, tenis, paddle y golf que están reclamando en la Residencia de Olivos y mañana a primera hora presentaré un pedido al Ejecutivo para que autorice la práctica de estos deportes".

¿Cómo avanzará ese planteo? ¿Qué ocurrirá mañana cuando Ariel Suárez se acerque al río e intente salir a remar?

La historia, sin dudas, continuará.