Rafael Nadal habló sobre su presente y comparó a Alcaraz y Sinner, las dos grandes figuras del circuito actual

Rafael Nadal recibió el Premio Leyenda 2025 en una gala organizada por el diario español AS y, en ese contexto, ofreció una entrevista profunda, introspectiva y con varios títulos. A poco más de un año de su retiro, el tenista ibérico más ganador de la historia de Roland Garros dejó definiciones reveladoras sobre su presente, su vínculo con el deporte y su mirada sobre las principales figuras del circuito, en particular de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes contendientes de la actualidad.

La charla se desarrolló en una suite del Hotel Palace de Madrid, escenario del homenaje que lo tuvo como protagonista, pero la conversación pronto trascendió el acto protocolar. “Estoy en la época de descubrir qué me gustaría ser de mayor”, confesó Nadal, que a los 39 años experimenta una vida más alejada de las rutinas estrictas del alto rendimiento, pero todavía vinculada al tenis a través de su academia, donde entrena a jóvenes talentos y participa, ocasionalmente, como sparring. Sin embargo, dejó en claro que no vive aferrado al pasado. “La etapa está bien cerrada; no vivo pensando que fui tenista”, afirmó.

Rafael Nadal durante un homenaje tras disputar el último partido en su carrera, el miércoles 20 de noviembre de 2024, en una serie de la Copa Davis ante Holanda (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernández - AP

El foco más interesante de la entrevista llegó al momento de analizar el presente del tenis masculino. “Cuando veo tenis, que no ha sido mucho, solo algunos partidos que me apetecían, lo disfruto como espectador, aunque inevitablemente analizo un poquito como tenista. Es imposible no hacerlo -comenta-. Igual que cuando jugaba: a veces me gustaba el tenis de mis rivales y a veces menos. He visto pocos partidos, algunos no me han gustado, otros sí… Como todo: hay momentos para todo".

Consultado sobre su compatriota Alcaraz y el italiano Sinner, Nadal evitó comparaciones directas con su propio estilo, pero trazó perfiles muy marcados de ambos: “Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón tan definido. Eso lo hace impredecible y divertido para el espectador. Jannik, en cambio, es más metódico, centrado, con un patrón claro, y va sumando cosas poco a poco. Por eso es tan sólido”.

En ese análisis, Nadal también cuestionó cierta percepción instalada sobre Alcaraz. “A veces parece que Carlos es más disperso, pero cuando ves los resultados… ha tenido un año increíblemente regular en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario”, explicó.

"Carlos comete más errores, hace puntos más espectaculares", dice Nadal sobre Alcaraz CARL DE SOUZA� - AFP�

Sobre su propio presente, Nadal admitió que no siente nostalgia ni la necesidad de competir. Aunque ha peloteado por diversión con jugadoras de su academia, aseguró que su físico y su cabeza ya no están preparados para un regreso. “Nunca he sido de esos que piensan ‘si pudiera…’. La etapa está cerrada, compañero”, le dijo, entre risas, a su exentrenador y hoy amigo Marc López. De todos modos, no descartó volver a tomar la raqueta de manera excepcional, siempre que el proyecto tenga sentido y sea disfrutable, como una eventual exhibición con amigo suizo, Roger Federer.

Lejos del circuito, Nadal dedica sus mañanas a reuniones de trabajo y suele reservar las tardes para su familia. La rutina estricta del tenista dio paso a una vida “más aleatoria”, como él mismo define. En esa nueva etapa, el exnúmero uno del mundo explora el mundo empresarial, se involucra en proyectos educativos y turísticos, y mantiene su vínculo con el deporte desde la formación.

La conversación también ofreció pasajes memorables sobre su carrera, con referencias a las estrategias que utilizaba contra sus grandes rivales. Frente a Federer, detalló que insistía en el revés alto para provocar un desgaste mental: “Muchas veces veía el tiro hacia el otro lado, pero sabía que repetir al revés lo desgastaba”. Contra Novak Djokovic, en cambio, el enfoque variaba más según la superficie. En los últimos años, reconoció, le costaba sostener la intensidad física para sostener peloteos largos con el serbio, especialmente en superficie dura.

Póquer de ases: Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y Rafael Nadal, durante un homenaje en Roland Garros 2025 DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Sobre un posible rol como capitán de Copa Davis o de la Laver Cup, Nadal fue prudente. “Es muy prematuro pensar en eso. Respeto los procesos vitales y de adaptación. Ahora no procede”, indicó. Aunque no lo descarta a futuro, por el momento no está dispuesto a volver a viajar de forma continua, una condición inherente al cargo de entrenador o capitán.

En un registro más personal, habló también sobre su rol como padre de dos hijos. Se describió como un padre “normal”, sin expectativas especiales, y expresó su deseo de educarlos con valores y coherencia. “Con el de tres años lo paso muy bien; intento ser de los que detectan cuando los hijos hacen las cosas bien o mal, sin pensar que lo hacen todo bien solo porque son tuyos”.

Finalmente, en un terreno poco habitual, Nadal fue consultado por la política. Sin intención de involucrarse activamente, reclamó una mayor serenidad en el debate público. “Sería bueno volver a lo racional, a no insultarse, a pensar en el bien general”, sostuvo. Y resumió con ironía: “Cuando te llaman leyenda… empezás a estar muy jodido”.

Rafael Nadal deja, una vez más, una lección de madurez, equilibrio y sensatez. Ya no busca títulos, pero sigue siendo una voz autorizada en el deporte que lo consagró como uno de los más grandes de todos los tiempos. Mientras Alcaraz y Sinner marcan el paso de una nueva era, el mallorquín ofrece una mirada lúcida y constructiva sobre el presente y el futuro del tenis.