Diego Forlán, del fútbol al tenis: un sueño que se hizo realidad a los 45 años

Considerado un histórico de la selección de Uruguay, Diego Forlán fue durante muchas temporadas una estrella de la Celeste, con la que disputó tres copas del Mundo -obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010- y ganó una Copa América, en Argentina 2011, y con varias temporadas en Europa, donde pasó por Manchester United, Villarreal, Inter de Milán y Atlético de Madrid, entre otros. Terminó su carrera hace cuatro años, con 313 goles en 826 encuentros.

Pero siempre, antes, durante y después de su carrera como futbolista, el tenis estuvo ahí. “De chico, veía mucho los partidos de Boris Becker, también los de Ivan Lendl, Andre Agassi y Pete Sampras”, admitió. En estos días recordó que, durante una pretemporada con el Manchester United en Portland, en Oregon, se enfrentó con su compañero de equipo, el neerlandés Ruud van Nistelrooy. “Jugamos un tie-break. Sólo sacaba yo, así que cometí alguna doble falta, eso le dio algunos puntos. Pero conseguí ganar”, contaba el exdelantero uruguayo. También, alguna vez, en 1993, cuando era muy joven, jugó un dobles junto a Diego Maradona, otro aficionado al deporte de las raquetas, en el Carrasco Lawn Tennis, uno de los clubes más tradicionales de Montevideo. Aún no sabía que iba a ser un grande... del fútbol.

Diego Forlán, al servicio en su estreno como tenista profesional en Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Ya con los botines colgados, Forlán regresó al tenis. Se entusiasmó. Participó de algunas exhibiciones, además de jugar en las canchas del Carrasco de manera regular. Más aún: empezó a entrenarse de la mano de Enrique Pérez Cassarino, excapitán uruguayo de Copa Davis. Una rutina que incluye dos horas de entrenamiento por la mañana, y encuentros por la tarde. Ignacio Carou, doblista uruguayo que recorre el circuito, lo incitaba a jugar un Future, uno de los torneos de las categorías más chicas del circuito.

Pero la oportunidad llegó en un certamen más importante. Por una invitación de Diego Pérez, también exjugador, y hoy director del Challenger de Montevideo, Forlán recibió una invitación para disputar el torneo de dobles junto al argentino Federico Coria. “Convencerlo no fue tan complicado, él es un apasionado del tenis. Diego está saliendo a jugar torneos internacionales amateurs, está entrenando, y él cuando se mete con algo no afloja. Me lo encontré un par de veces en el club, le grité ¡a ver si te animás! y a la tercera vez me preguntó si era en serio, y le contesté que sí. Ahí pensamos en un compañero, se me ocurrió la posibilidad de Fede Coria, que a mí me encanta”, contó Pérez a ESPN

El drive de zurda de Forlán, en el duelo contra los bolivianos Arias y Federico Zeballos EITAN ABRAMOVICH - AFP

El día del estreno llegó: fue en la noche de este miércoles, en el Carrasco Lawn Tennis de la capital uruguaya. El debut fue con una derrota lógica, esperable, por 6-1 y 6-2 frente a los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, dos jugadores con bastante experiencia en el circuito y en esta categoría del tour, en la que tienen 14 títulos, que se impusieron en poco menos de una hora.

“De este club, de toda la vida y de Uruguay, desde siempre, Diego Forlán”, fue la frase con la que se presentó al exfutbolista en el torneo de tenis profesional masculino más importante de este país. Como en tantas noches importantes de su carrera como futbolista, Cachavacha entró al court vestido de celeste.

Su primera bola fue a la red; la segunda, larga. El primer punto duró un minuto y fue para los bolivianos. La estrategia rioplatense fue la esperada: Federico Coria, de desempeño errático, se situó como fondista, y Forlán en la red. Sin embargo, la experiencia de los rivales y los potentes tiros de Boris Arias, definidos por el propio Forlán como “una bala” tras el partido, se impusieron en los 47 minutos que duró el partido. Los mejores momentos de Forlán fueron cuando estuvo pegado a la red, donde consiguió la mayoría de sus puntos, uno de ellos con un perfecto smash, que se gritó como un gol.

El galardonado como el mejor futbolista del Mundial 2010 se mostró seguro en el saque, con más precisión que potencia, aunque la mayoría de sus errores no forzados se vieron en sus golpes de profundidad, con muchas bolas largas y fallas en los cierres de jugadas.

Forlán y Federico Coria celebran un punto ganado EITAN ABRAMOVICH - AFP

La hinchada futbolera se hizo sentir en el court central del Carrasco, con ruidosos festejos ante cada punto logrado por el exdelantero. Hubo silbidos para intentar torcer alguna decisión arbitral, y un coro de “Vamos Diego” que en reiteradas ocasiones molestaron al juez de silla. No faltó el “olé olé olé, Diego Diego”, ni los silbidos a los visitantes, o las confusiones con su hermano Guillermo a la hora de alentar a Federico Coria. Al final del partido, Forlán tomó el micrófono para agradecer al público, y Coria se disculpó “por no poder acompañar de la mejor manera a Diego”, destacando que había sido “inolvidable” compartir esa noche “con una leyenda del fútbol”.

Forlán, de 45 años, ha participado en el circuito profesional para mayores de 40 de la Federación Internacional de Tenis (ITF), en la que ocupa el puesto 102° del ranking individual, en el que ganó ocho partidos y perdió tres durante este año. Este año, fue finalista individual del MT400 de Asunción y, en dobles, conquistó el MT1000 de Lima.

LA NACION