Zaira Nara y Diego Forlán coincidieron en un evento, a 12 años del “menos mal que no me casé”

escuchar

Zaira Nara se encuentra de vacaciones junto a su hermana Wanda en Punta del Este. Esta semana resolvieron asistir al multitudinario show de David Guetta y les reservaron un lugar en el vip del evento, donde también estaba Diego Forlán junto a su esposa Paz Cardozo.

A 12 años de la abrupta ruptura entre la modelo argentina y el exfutbolista uruguayo, la tensión se apoderó del ambiente ante un eventual cruce. Sin embargo, y según relatan testigos, el espacio era grande y cada uno estuvo con los suyos y a justa distancia. Solo en una oportunidad hubo un acercamiento frontal entre Wanda Nara y el deportista, pero no se saludaron.

Las hermanas Zaira y Wanda Nara bailaron al ritmo de David Guetta en Punta del Este RS Fotos

Zaira asistió con un look que incorporó al bikini con un blazer. Wanda optó por un vestido violeta. Las hermanas disfrutaron del show con compañía de otras amigas. Recientemente separada de Jakob Von Plessen, la menor de las Nara disfruta del verano y estaría a punto de oficializar su romance con el polista Facundo Pieres.

Sobre su vínculo con Diego Forlán no guarda los mejores recuerdos. Terminaron a un mes del casamiento. Además de cierta incompatibilidad de temperamentos, según informó Luis Ventura en su momento, el motivo por el cual Forlán y Nara no caminaron juntos hacia el altar tiene que ver con un acuerdo prenupcial que él le quiso hacer firmar a ella.

“Hubo un caso paradigmático que fue el de (Diego) Forlán y Zaira Nara. Él le dijo ‘vos me vas a firmar acá’, le dijo ‘lo mío es mío’”, lanzó el periodista, lo que despertó el enojo de la modelo que entonces tenía 21 años. “Menos mal que no me casé”, fue la frase con la que, en 2011, oficializó la ruptura a pocas semanas del casamiento. Forlán, en tanto, formó familia con Paz Cardozo, con quien tiene cuatro hijos.

En 2021, la modelo volvió a recordar los motivos de la ruptura. En una entrevista por televisión, se sinceró y explicó que sintió dudas debido a que era muy joven para dar ese paso.

Zaira Nara recordó por qué se separó de Forlán - Fuente: América TV

En rigor, su afirmación se produjo cuando Jey Mammon le preguntó cuándo alcanzó una popularidad tal, hasta el punto de de no poder salir a calle. “Esa fama como que te sentís medio raro, me llegó de una manera fea: después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, respondió contundente.

Y respecto de las razones de su decisión, la conductora respondió: “Era muy chica, entonces es como que tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y es como que no me daba cuenta, porque pensaba ‘debe ser lo correcto´. Y un día me dije ‘Pará : ¿A dónde estoy yendo? Tengo 21 años’”, recordó, entre otras anécdotas de aquel entonces.

En ese momento, en plena reunión familiar, su padre fue quien la ayudó a tomar la decisión. “Si estás dudando y que hayas traído este tema acá, olvidate, salí de ahí ya”, contó que le aconsejó su progenitor.

El País (Uruguay)

El País (Uruguay)