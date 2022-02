Diego Schwartzman empezó mal, se peleó con un hincha y salió adelante: le ganó al colombiano Galán y pasó a semifinales del Córdoba Open

Diego Schwartzman, máximo favorito, se recuperó de un comienzo adverso y avanzó a las semifinales del Córdoba Open de tenis al vencer al colombiano Daniel Elahí Galán por 4-6, 6-0 y 7-5, en la jornada en la que el cordobés Juan Ignacio Londero también ganó en los cuartos de final del torneo que se juega en las instalaciones del estadio Mario Alberto Kempes, en la capital de la provincia mediterránea.

Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, venció con mucho esfuerzo y superando algunas dolencia físicas a Galán (127), luego de 2 horas y 17 minutos de partido. El primer set mostró a un Schwartzman muy errático ante la efectividad del colombiano, quien llegó al cuadro principal del torneo como perdedor afortunado (lucky loser) de la fase previa y quebró el servicio en el segundo game y mantuvo la ventaja para quedarse con el parcial por 6-4.

En el medio se dio un momento incómodo: Schwartzman miró insistentemente hacia la parte alta de una tribuna, para identificar a un espectador que gritó algo que no le gustó: “¡Entrá vos, Chela!”, en referencia al entrenador del Peque. Ese pequeño episodio pareció desconcentrar al argentino, que con el paso de los games volvió a buscar a esa persona con su mirada y a devolverle comentarios. Y hasta se escuchó que pidió que lo sacaran del estadio, algo que finalmente no fue necesario.

El relato de la situación

Tras recibir atención médica por una molestia en su brazo derecho, el Peque entró en el segundo set con otra actitud, por lo que no extrañó que arrasara a su rival y se quedará con el chico con un contundente 6-0. Schwartzman volvió a recibir atención médica previo al comienzo de la tercera manga, que fue nuevamente pareja y hubo quiebres de servicios de ambos lados, pero siempre con el predominio del argentino, que se quedó con el set y con el partido por 7-5, en la tercera oportunidad que obtuvo el saque de Galán.

“El final del partido fue excelente, se vieron los mejores puntos. Cuando pensé que lo tenía cerrado, él se recuperó muy bien. Le puse garra para ganarlo, son esos partidos que siempre suman. Estuve mal del estómago, pero no fue nada grave. Se me inflamó un poco la panza y luego empezó a afectarme los abdominales. Después me ayudó el médico, al que le agradezco porque me habló de fernet y otras cosas y eso me relajó un poco. Por suerte lo pude sacar adelante“, destacó Schwartzman tras la victoria.

Y luego reparó en el incidente mencionado. “Por el malestar que tenía y los errores que cometía, no sabía cómo iba a hacer para darlo vuelta y ganar el partido. Y encima, alguien me gritaba algo de la tribuna y quería ir a buscarlo. Siempre convivimos con eso, pero cuando no se te dan las cosas te fastidian más”, describió Schwartzman.

El drive de Diego Schwartzman desde el fondo de la cancha Prensa Cordoba Open

Y también habló del favoritismo de los argentinos en Córodba: “Es un torneo en el que los argentinos llegan lejos y algunos aprovechan la oportunidad para sentirse cómodos con las condiciones que hay acá. Es un lugar que me cuesta, pero es como todo: cuando te cuestan las cosas en un lugar cómodo podes encontrar mejores soluciones”.

Peque se medirá este sábado en las semifinales contra el chileno Alejandro Tabilo (144), proveniente de la qualy, que venció en el último partido de la jornada al bonaerense Sebastián Báez (77), máxima promesa del tenis argentino, por 6-1 y 7-6 (4)

Lo mejor del triunfo de Schwartzman