Córdoba Open. Juan Ignacio Londero ganó otra vez sin perder un set y avanzó a semifinales en el circuito luego de dos años en su torneo preferido

El primer campeón del ATP 250 de Córdoba sigue de pie. Juan Ignacio Londero, que llegó a estar 50° del mundo en ese 2019 en el que sacudió el circuito al ganar el torneo tras haber recibido una invitación especial, avanzó este viernes a las semifinales en el Polo Deportivo Mario Kempes al derrotar por 6-4 y 7-5 al serbio Nicola Milojevic (136°), tres puestos por encima suyo en el ranking vigente. Hasta aquí no cedió ningún set en esta edición del torneo de su provincia.

Ya no se siente debilitado, salió de la depresión, recuperó el orden mental y no ve fantasmas por delante aunque en el horizonte aparezca el español Albert Ramos Viñolas (44°), sexto favorito del certamen y finalista de 2021. En el juego que sostendrán este sábado por un boleto a la final, el Topito se encontrará con un rival que lleva 10 victorias en sus participaciones en el Córdoba Open.

Juan Ignacio Londero estuvo firme en los momentos claves del partido y derrotó al serbio Nicola Milojevic NICO AGILERA - Córdoba Open

Londero no llegaba a semifinales en el circuito desde Buenos Aires 2020. La alcanzó en este primer torneo que afronta en 2022 el cordobés, que terminó el año pasado jugando dos muy buenos torneos, en Montevideo y Florianópolis, algo que lo ayudó a encarar la pretemporada con otra actitud y esperanza. Este es su momento de más luz en medio de la oscuridad que sintió que vivía en medio de la pandemia.

Sobre el polvo de ladrillo cordobés, se puso rápido 3-0, con dos quiebres, pero enseguida cedió uno suyo y tuvo al europeo en partido otra vez. Ante ese llamado de atención, la respuesta del argentino fue inmediata: mantener el servicio lo llevó a quedarse con el primer set, más allá del carrusel de sensaciones que parece vivir por momentos en la cancha. Un break point en contra cuando sacaba para cerrar el parcial lo puso a prueba y respondió con entereza para salir a flote.

En el segundo parcial arrancó abajo, porque comenzó sacando Milojevic, pero quebró en el quinto juego para ponerse adelante 3-2. No lo pudo sostener sin que haya suspenso, porque sufrió un primer quiebre del serbio para quedar igualados en 4 y enseguida se vino un chaparrón, que obligó a una pausa corta. Y al regreso, el envión final para volver a quedarse con el servicio de su rival y definir con su saque, con solidez, sin miedos.

El festejo del triunfo

¿Se grita @juanlondero? 👀



Claro que sí. El Campeón del 2019 vuelve a semifinales del #CordobaOpen2022 😍 pic.twitter.com/HMZbg0JTMR — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 4, 2022