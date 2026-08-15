Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Cincinnati. Se disputan varios partidos del torneo masculino y otros tantos del femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para esta jornada el debut de Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y Novak Djokovic (5°), y de tres argentinos: Tomás Etcheverry (31°), Mariano Navone (44°) y Thiago Tirante (50°). El alemán se enfrenta al británico Cameron Norrie (35°) y ‘Nole’ se cruza con Tirante. Además, Etcheverry va contra el francés Terence Atmane (45°) y Navone se verá las caras con el belga Alexander Blockx (32°).

Alexander Zverev, el mejor preclasificado del Masters 1000 de Cincinnati, debuta este sábado Ben Whitley - PA Wire DPA

En el campeonato de mujeres debutan tres integrantes del Top 10 del ranking WTA: Jessica Pegula (3°), Linda Noskova (8°) y Amanda Anisimova (10°). Pegula juega contra la suiza Simona Waltert (87°), Noskova choca con la británica Katie Boulter (71°) y Anisimova va frente a la turca Zeynep Sönmez (50°).

Partidos destacados de este sábado 15 de agosto

12 : Mariano Navone vs. Alexander Blockx

: Mariano Navone vs. Alexander Blockx 12 : Amanda Anisimova vs. Zeynep Sönmez

: Amanda Anisimova vs. Zeynep Sönmez No antes de las 13.10 : Novak Djokovic vs. Thiago Tirante

: Novak Djokovic vs. Thiago Tirante No antes de las 14 : Linda Noskova vs. Katie Boulter

: Linda Noskova vs. Katie Boulter No antes de las 15.10 : Jessica Pegula vs. Simona Waltert

: Jessica Pegula vs. Simona Waltert No antes de las 16.20 : Terence Atmane vs. Tomás Etcheverry

: Terence Atmane vs. Tomás Etcheverry No antes de las 21.10: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie

Mariano Navone abre la jornada de este sábado 15 de agosto en el Masters 1000 de Cincinnati @alexanderscheuber | @generaliopen

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horario de comienzo aproximado y dependen del tiempo de juego del encuentro anterior en esa cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026

El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Siete títulos

Pete Sampras (Estados Unidos) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres

Andre Agassi (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Dos

Stefan Edberg (Suecia), Guy Forget (Francia), Thomas Enqvist (Suecia), Gustavo Kuerten (Brasil), Rafael Nadal (España), Marin Cilic (Croacia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Daniil Medvedev (Rusia), Alexander Zverev (Alemania), Borna Coric (Croacia), Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno

Rama femenina