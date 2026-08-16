Thiago Tirante, a puro latigazo: los tiros implacables que sufrió Djokovic y sorprendieron al planeta tenis

Fue un sábado inolvidable para el platense Thiago Tirante. Que venía de un debut extenuante, resuelto en tres tie-breaks, ante el británico Jan Choinski, tras lo cual se desplomó sobre el cemento de la cancha donde disputó el partido correspondiente al Masters 1000 de Cincinnati. Ese triunfo le abrió las puertas a un partido muy especial por la segunda rueda: nada menos que frente al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo y máximo ganador de títulos de Grand Slam de la historia (24).

Cuando perdió por 6-2 el set inicial, no se desesperó: sabía que podía pasar, que no sería sencillo sorprender a un jugador de la sabiduría del serbio, pese a sus 39 años. Tirante siguió buscando el partido con su estilo: saque punzante y derecha agresiva, de esas que lastiman a cualquiera a la menor oportunidad.

Simultáneamente, Nole empezó a manifestar cierta incomodidad en virtud de la alta temperatura y de la humedad. No se siente pleno en esa atmósfera, sumado al piso, que hace subir las marcas. Finalmente, Tirante terminó ganando por 6-4 el segundo capítulo y luego el partido, al aprovechar el break en el noveno game del tercero y sellar con otro 6-4 la victoria más trascendente de su vida, luego de 2h44m.

La felicitación de Nole para Tirante, en su día más especial EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero más allá del triunfo en sí, que curiosamente no celebró con la misma efusividad que la victoria del debut: ni siquiera gesticuló y mucho menos se tiró al piso, casi como hubiese sido lógico teniendo en cuenta la jerarquía del rival al que había eliminado. Nole, fiel a su estilo de competidor caballeresco, lo recibió en la red con una sonrisa y una palmada en el pecho. Sabía perfectamente lo que significaba ese éxito para Tirante.

Lo que sí, Djokovic no le hizo ninguna mención a los “latigazos” que debió soportar en varios pasajes del partido. Sobre todo un winner que se viralizó rápidamente por la capacidad resolutiva que dejó sin reacción al serbio. Una derecha demoledora medida en 203 km/h. Casi como si hubiera pasado un tren bala...

Una locura: 203 km/h

🚀 ¡203 KM/H!



​Thiago Tirante acaba de firmar el drive más potente de toda la temporada.



​🤯 Miren lo que fue esa LOCURA. pic.twitter.com/tEjqSafcYY — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 15, 2026

Lo mismo con otra situación que se dio en el desarrollo del encuentro, a partir de un servicio de Tirante. Dirigido al cuerpo, dejó sin poder moverse a Djokovic, que llegó a decir “muy rápido hombre”. ¡Justo él, que ha librado batallas frente a enormes sacadores, entre ellos nada menos que Roger Federer y Juan Martín del Potro! Pero estaba claro que el partido de Tirante estaba para esas cosas de las que no pudo escapar el máximo campeón de grandes torneos de la historia.

¿Qué sintió Tirante al enfrentar a Nole? “Fue muy especial, mi primera vez enfrentando a Novak, nunca ni siquiera me había entrenado con él. Y haber jugado en un torneo grande como este, pudiendo llevarme la victoria, la verdad es que estoy muy feliz. Fue muy difícil al principio manejar los nervios de estar jugando en la cancha central contra la leyenda del tenis y creo que la pude manejar bastante bien con mi equipo, que me dio confianza para seguir empujando en los momentos importantes”.

Desde otro ángulo

El argentino dispuso de varias ocasiones para quebrar a Djokovic, pero no podía concretarlas. Aun así, no perdió la estabilidad emocional. “Creo que la llave fue seguir creyendo en mi, en mi equipo, porque no pude convertir un montón de break points y creo que esa fue la clave, seguir intentando y creyendo en mi”.

“Muy rápido, hombre”

😂 La reacción de Djokovic al saque de Tirante:



🗣 "Muy rápido, hombre" pic.twitter.com/NdFjM8q9UM — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 15, 2026

Conducido por Miguel Pastura, Tirante siente sus progresos. No en vano esta temporada ya le ganó a tres top 10: Ben Shelton, Taylor Fritz y ahora a Djokovic. “Estamos haciendo un gran trabajo a nivel mental, me están ayudando muchísimo y creo que es la clave para lo que va de este año. Poder escucharlos mejor entre punto y punto y creo que estoy haciendo las cosas correctas”.

Por último, recordó a su familia. “Ahora después del partido, de esta linda victoria, estoy pensando en mi familia, mis amigos, que me están mirando desde Argentina. Es muy especial para ellos”.

El problema de Djokovic

Evidenciando algún malestar en el segundo partido, afectado por el calor y la humedad, Djokovic dejó sus sensaciones. “Antes que nada, felicito a mi rival por la victoria. Para mí no fue un partido nada agradable, pero no es la primera vez ni será la última. Es lo que hay”.

Nole se vio afectado por el calor y la humedad EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Respecto de su incomodidad durante el encuentro, aclaró: “Es un problema de salud que arrastro hace varios años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay calor y tanta humedad. Sabía que iba a estar en desventaja por el clima, pero se sumaron los nervios y todo lo que rodea al partido. Eso empeoró la situación”.

Y sembró dudas a futuro: ¿fue su última vez en este torneo? “En este momento parece que hay más chances de que no vuelva el año que viene a Cincinnati. Ojalá lo haga, pero veremos qué depara el futuro”.