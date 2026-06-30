Djokovic explotó contra el calendario del tenis: “Los jugadores fueron los que salieron perdiendo”

LONDRES, enviado especial.- Novak Djokovic avanzó a la segunda ronda de Wimbledon tras vencer al chino Wu Yibing, pero el resultado quedó rápidamente en un segundo plano. Durante la conferencia de prensa posterior al match cerca de la medianoche londinense, el siete veces campeón en el All England Club dedicó buena parte de sus respuestas a cuestionar el funcionamiento del tour y lanzó una de las críticas más contundentes contra el calendario y la estructura del circuito.

El serbio apuntó directamente contra la ampliación de los torneos Masters 1000, aseguró que las modificaciones beneficiaron principalmente a los propietarios de los torneos y lamentó que los jugadores no hayan comprendido el verdadero alcance del acuerdo que permitió esos cambios. También sostuvo que el circuito necesita una reforma profunda y denunció la falta de unidad entre los organismos que gobiernan el tenis.

En ese contexto y consultado por periodistas de todo el mundo, Djokovic hizo una referencia especial a América Latina. Destacó que la región lleva décadas produciendo algunos de los mejores jugadores del mundo, pero denunció que la temporada sobre polvo de ladrillo es cada vez más reducida, en un calendario que, según su visión, privilegia otros intereses por encima de las necesidades deportivas.

- ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del tenis profesional?

- Novak Djokovic: Creo que el tenis realmente necesita algún tipo de reinicio a un nivel mucho más amplio. Nuestros circuitos no están funcionando bien en absoluto. Quiero decir, hay muchas cosas que están ocurriendo entre bambalinas, reuniones, relaciones que no van en la dirección correcta.

- ¿Qué lugar ocupan los Grand Slams dentro de ese análisis?

- Son los pilares, siempre van a ser los Grand Slams, los torneos más importantes que tenemos en nuestro deporte.

Los jugadores quisieron ese acuerdo. Ellos lo impulsaron. En ese momento yo era presidente del Consejo de tenistas, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para votar en contra”

- ¿Qué aspectos deberían revisar los circuitos?

- Tienen que revisar los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas.

El serbio advierte que la gira latinoamericana que incluye a Buenos Aires es cada vez más corta, no acorde con el aporte que hacen los tenistas de la región al circuito Roberto Castro @robycomby

- Usted hizo una referencia puntual a los jugadores latinoamericanos. ¿Qué quiso decir?

- Los jugadores latinoamericanos tienen una temporada más corta y llevan décadas produciendo algunos de los mejores jugadores del mundo. Sus temporadas sobre polvo de ladrillo y sobre cemento son cada vez más cortas. Tienen una combinación de ambas superficies.

- ¿Cómo observa las soluciones que se están aplicando actualmente?

- Siento que estamos poniendo parches sobre todo. Tratamos de arreglar algo, mover este torneo…

- Entonces, ¿qué habría que hacer?

- Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, si queremos que este deporte realmente mejore y que el circuito tenga un éxito sostenible durante mucho tiempo, en las próximas décadas, y pueda competir en popularidad con los demás deportes globales, es reunir a todas las partes interesadas de nuestro deporte, a todos los actores principales, sentarnos juntos y ver qué podemos hacer.

Hoy la capacidad de atención es mucho más corta. Tenemos que entender cómo funciona el mercado. ¿Cómo llegamos a ese público? Tenemos que cambiar el formato de los circuitos. Los torneos deberían tener partidos más cortos, más dinámicos, ofrecer algo más interesante y de menor duración” — Djokovic sobre el tenis y las nuevas generaciones

- ¿Es optimista respecto de que eso ocurra?

- No veo que eso vaya a suceder porque, por lo que he escuchado y por lo que he visto en los últimos años, hay mucho más conflicto entre los organismos que gobiernan nuestro deporte que unidad."

- Usted también cuestionó la ampliación de los torneos Masters 1000…

- Hubo mucho debate sobre si los torneos Masters, en particular porque ese fue un gran cambio, debían contar con el apoyo de los jugadores y si los jugadores estaban satisfechos con el nuevo formato, con los días adicionales."

- ¿Cuál fue siempre su postura?

- Siempre estuve en contra.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, con autoridades del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, el día de la firma del contrato para la realización del nuevo Masters 1000 en Medio Oriente a partir de 2027 ATP Tour

- ¿Por qué?

- Desde el punto de vista comercial, como dijimos, obviamente agrega valor. Pero ¿agrega valor para quién? Agrega valor principalmente para los propietarios de los torneos."

- ¿Qué intentó explicarles a los jugadores?

- Una de las cosas que traté de hacerles entender a los jugadores fue que debían comprender completamente el trasfondo de este acuerdo de 30 años para darse cuenta de que en realidad no se estaban beneficiando tanto como creían.

- ¿Qué efecto tuvo esa ampliación?

- Además, cuatro días adicionales de un torneo Masters generan mucho más valor para el torneo que para los jugadores. Todos los propietarios de los torneos Masters pudieron, y varios de ellos lo hicieron, mejorar sus instalaciones y construir nuevos estadios. Pero esos estadios son inversiones que también utilizan en las negociaciones sobre el dinero de premios con la ATP. Justifican esas inversiones ante la ATP. La ATP, o nosotros, los jugadores y los torneos que forman parte de la organización de la ATP, obtenemos el beneficio y las ganancias que generan esos estadios únicamente durante la duración del torneo, que es menos de dos semanas. Lo que ocurre durante las otras cincuenta semanas del año va íntegramente al bolsillo del propietario del estadio.

- ¿Cómo resumiría el resultado de ese acuerdo?

- Los jugadores fueron los que salieron perdiendo. Ellos quisieron ese acuerdo. Ellos lo impulsaron. En ese momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para votar en contra. Eso fue todo. Ahora tienen que convivir con ello.

- Carlos Alcaraz y otros jugadores también se quejaron de la duración de los torneos. ¿Los comprende?

- Veo que Alcaraz y otros se están quejando de ese tema y de no poder estar en sus casas. Lo entiendo. Los entiendo. A mí tampoco me gusta.

- Usted también habló de la necesidad de atraer público joven…

- ¿Cómo hacemos para que a los jóvenes les guste el tenis? Hace años, desde la PTPA hicimos una investigación y un estudio. La edad promedio del aficionado al tenis en el mundo era de 61 años. Con todo respeto, ¿cómo hacemos para que los jóvenes se enganchen con el tenis? Tal vez logremos que se interesen por los Grand Slams. Nada más.

- ¿Qué cambios propone?

- No van a sentarse cuatro o cinco horas todos los días a ver tenis. Eso simplemente no va a ocurrir. Hoy la capacidad de atención es mucho más corta. Tenemos que entender cómo funciona el mercado. ¿Cómo llegamos a ese público? Tenemos que cambiar el formato de los circuitos. Los torneos deberían tener partidos más cortos, más dinámicos, ofrecer algo más interesante y de menor duración, porque así como está es demasiado largo. Los Grand Slams son diferentes. Jugar al mejor de cinco sets y todo eso... tengo mis opiniones al respecto. Creo que al menos en los circuitos podemos experimentar. Necesitamos hacerlo. No está ocurriendo. Veremos qué pasa.