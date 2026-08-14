Cuti Romero se despidió del Tottenham antes de partir al Atlético de Madrid: “Elijo recordar los buenos momentos”

Cristian “Cuti” Romero se despidió este viernes del Tottenham Hotspur y de sus hinchas antes de partir hacia el Atlético de Madrid. Tras unos últimos meses colmados de polémicas, el defensor argentino le agradeció a la hinchada y remarcó que, aunque “no fue perfecto”, siempre “dio todo” por la camiseta. “Elijo recordar los buenos momentos”, expresó en redes sociales.

El cordobés llegó al club inglés en 2021 y con el paso del tiempo se convirtió en su capitán. Jugó 157 partidos y marcó 13 goles. Surgido en Belgrano de Córdoba, fue transferido a Genoa, de Italia, en 2018. Luego jugó en Atalanta para después llegar a Inglaterra; primero fue una temporada a préstamo y, al año siguiente, el club pagó 50 millones de euros por la transferencia.

“Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el sitio donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”, expresó en su posteo.

El gol de chilena del Cuti para empatar agónicamente contra el Newcastle en la Premier League Tottenham Hotspur

Y siguió: “Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi huella en la historia del club. Sabía que la única manera de lograrlo era mediante el trabajo duro, el sacrificio y la conquista de algo que había parecido tan difícil por mucho tiempo: volver a levantar un trofeo. Y lo conseguimos”.

Romero fue una figura controvertida durante sus cinco años en Londres, donde sufrió varias suspensiones, pero también un emblema de los Spurs. El cariño de los hinchas aumentó tras ganar la Europa League de 2025 contra el Manchester United, un partido donde fue elegido el mejor jugador.

El video que subió Cuti Romero para despedirse del Tottenham

En mayo pasado, Romero había sido criticado fuertemente por los hinchas del Tottenham por su ausencia en los días previos al partido contra el Everton, donde se definía qué club de la Premier League se iría al descenso.

Aunque el capitán ya se encontraba inhabilitado para jugar hasta el final de la temporada por una lesión, los fanáticos reclamaban su presencia en el encuentro desde las gradas para alentar a sus compañeros. En ese entonces se rumoreaba que el cordobés iba a viajar a la Argentina para ver la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River en el estadio Mario Alberto Kempes.

“El viaje no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, por sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años”, dijo.

Y añadió: “Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona que trabajó detrás de escena; todos son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón”.

El posteo del Cuti Romero Captura

También envió un mensaje específico a la hinchada: “Gracias por amarme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, canción, bandera, aplauso y por estar siempre ahí. Sé que no fui perfecto, pero algo que me da paz es que siempre di todo”.

“Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. Me voy del club, pero una parte de mi corazón se quedará aquí por siempre. Hubo un tiempo en que fui uno de ustedes. Hoy, me marcho como uno de ustedes para siempre”, concluyó.

La transferencia

El acuerdo entre el Tottenham y el Atleti se cerró en una cifra cercana a los 40 millones de euros, incluidos objetivos y demás variables, y contempla un contrato por cinco temporadas con el conjunto dirigido por Diego Simeone.

Simeone tenía a Romero entre sus prioridades desde hacía varios mercados de pases y presionó para concretar una incorporación que considera clave para la estructura de Atlético de Madrid.