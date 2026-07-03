Djokovic ganó una batalla en Wimbledon y la cerró con una palomita que hizo levantar al público

LONDRES, enviado especial.– Novak Djokovic volvió a ganar en Wimbledon, pero esta vez no lo hizo con comodidad, como es habitual para su espíritu competitivo, sino con el oficio que demostró en la última jugada del partido: el serbio se tiró en palomita para alcanzar una volea de Arthur Rinderknech, que también se había lanzado al césped para llegar a la pelota. El punto terminó, los dos quedaron tendidos en el suelo y el público estalló. Así, con el cuerpo sobre el pasto, Djokovic selló una victoria trabajada por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (4), para avanzar a la siguiente ronda de Wimbledon.

Rinderknech (de 1,96 mts y un servicio poderoso), que durante buena parte del partido jugó con decisión y no se resignó nunca, llegó exigido a la red. Djokovic respondió con la elasticidad que lo caracteriza, lanzado hacia adelante, para jugar el último punto con todo el cuerpo. El francés también quedó en el suelo. Fue el mejor cierre para el match.

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🇷🇸 Novak Djokovic avanza a cuarta ronda de Wimbledon.



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Djokovic había empezado el encuentro con el control habitual de la escena. Sin jugar necesariamente su tenis más brillante, administró mejor los momentos importantes del primer set y lo cerró por 7-5. En el segundo, volvió a imponer su jerarquía en los puntos de mayor presión y tomó una ventaja de dos sets con el 6-4. Hasta ahí, el desarrollo parecía encaminado hacia otra victoria sólida del serbio en el All England Club, una más en su larguísima historia sobre el césped londinense.

Djokovic igualó a Roger Federer con 105 victorias en el single caballeros de Wimbledon

Pero Rinderknech cambió el tono del partido en el tercer set. El francés soltó el brazo, ganó profundidad, empezó a lastimar más con sus tiros y aprovechó un bajón pronunciado de Djokovic. El serbio perdió precisión, se mostró incómodo y cedió el parcial por un contundente 6-1. Hasta llegó a pegarse raquetazos en el cuádriceps de su pierna izquierda intentando reactivar la movilidad. Hasta le pidió al público que lo alentara más agitando los brazos.

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El cuarto set fue el verdadero corazón del partido. Djokovic recuperó estabilidad, pero Rinderknech sostuvo la presión con valentía. El francés no se conformó con haber ganado un set: siguió atacando, defendió con convicción sus juegos de saque y obligó al serbio a resolver el encuentro en el tie-break. Allí, Djokovic encontró otra vez su marca registrada: el ace oportuno y la presión sobre el rival.

Djokovic está en su prime como dicen las nuevas generaciones porque a los 39 años sigue demostrando que su capacidad competitiva está intacta. Y que el sueño de ganar su Grand Slam número 25 está mucho más cerca.

Roger, Nole y el duelo por la victoria 106

“Propongo un duelo entre Roger y yo por la victoria 106”, bromeó Djokovic en la entrevista post partido, después de alcanzar los 105 triunfos en Wimbledon e igualar la marca del single masculino de Roger Federer en el All England Club. “Paremos acá y llamemos a Roger para que venga”, agregó, con una sonrisa, tras la victoria ante Arthur Rinderknech.

“Poder hacer historia en este deporte es un enorme honor y un enorme privilegio. Particularmente acá, que siempre fue el torneo de mis sueños de infancia”, dijo Djokovic sobre la marca alcanzada. Y enseguida aclaró: “No estoy pensando en si van a ser 105 o 106. Sólo estoy pensando en tratar de ganar el partido de ese día”.

El serbio también reaccionó con ironía cuando le recordaron que Martina Navratilova todavía tiene 120 triunfos en Wimbledon. “Bueno, estoy seguro de que cuando alcance a Martina, ustedes van a encontrar a alguien más que haya logrado más”, respondió, entre risas. Y completó: “Siempre hay alguien ahí arriba”.